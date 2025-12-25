Resmi ilan fiyat tarifeleri belirlendi

Resmi ilan fiyat tarifesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre gazetelerde resmi ilanların yayım ücreti gazetelerin sayfa düzenleri esasını teşkil eden sütun boyu üzerinden bir santimetrelik ölçümle elde edilen sütun-santim birimi esas alınarak hesaplanacak ve internet haber sitesinlerinde resmi ilanlarım yayım ücretiyse bir santimetre boy 3,4 santimetre en olmak üzere bir kutu alan esas alınarak belirlenecek.

İlan metinlerinde ‘Arial’ yazı karakteri kullanımı zorunlu olacak ve yazı büyüklüğü 10 punto olarak ayarlanacak.

Resmi ilanların bir santimetresinin tek sütundaki ve bir kutudaki yayım ücreti günlük fiili satış ortalaması 50 binin altındaki gazetelerle resmi ilan ve reklam yönetmeliğine göre birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci kategoride bulunan internet haber siteleri için 232 lira, günlük fiili satış ortalaması 50 binin üzerindeki gazeteler ve aynı yönetmeliğin genel kategorisindeki internet haber siteleri için 263 lira olacak.

Karar yeni yıl itibariyle yürürlüğe girecek ve belirtilen ücretlere KDV dahil edilmeyecek.