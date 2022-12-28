Çopuroğlu, “Türkiye'de ne kadar karşılığı olup olmadığını bilmiyorum ama keşke o fotoğrafı oradan indirmeye kalkışmasalardı. Çünkü vatandaşın oyuyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanı” dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz gün Kayseri’ye gelerek konuşma yaptığı salonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resminin kapatılması olayı hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu’nun daha önce de 200 belediye başkanıyla Kayseri’de bir toplantı gerçekleştirildiğini hatırlatan Çopuroğlu, “Ben oraya bir atıf yaparak cevap vermek istiyorum. Buradaki salon bizim il danışman meclisi toplantısını yaptığımız salon. Yani o salonda biz daha önce insanların giremeyeceği kadar yoğun bir kalabalıkla il danışma toplantıları yaptık. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız toplantı yaptı. CHP Genel Başkanı da aynı yerde toplantı yaptı tabii ki burada Kayseri ev sahipliğini gösterdi. Kayseri'ye geldi toplantılarını yaptı sonrasında döndü ama hafızalarda hep Cumhurbaşkanı’nın resminin üzerine Türk bayrağının çekilmesi mevzusu vardı. Orada ufak bir detay var, resmi indiremediler. Bu bir televizyon kanalında videolar yayınlanıyor görüyoruz önce resmi indirmeyi denediler indiremediler sonra üzerine Türk bayrağı çektiler” diye konuştu.

Kayseri’nin Kılıçdaroğlu ziyaretinde misafirperverliğini gösterdiğini dile getiren Çopuroğlu, “Burada resmin üzerine Türk bayrağını asmaları gündem olduğu. Bunun Türkiye'de ne kadar karşılığı olup olmadığını bilmiyorum ama keşke o fotoğrafı oradan indirmeye kalkışmasalardı. Çünkü vatandaşın oyuyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanı. Onun üzerine Türk bayrağı çekmek suretiyle olayı bertaraf etmek istediler, ama neticede Kayseri misafirperverliğini gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun tekrar ediyorum Kayseri kadar yoğun gittiği başka bir il var mıdır? 200 küsur belediye başkanını götürüp toplantı yaptığı başka bir il var mıdır? Bilmiyorum. Buradan kendi payımıza şunu çıkartıyoruz; Kayseri hakikaten başarısıyla Türkiye'de adından söz ettiren bir il” diye konuştu.

‘TIKIR TIKIR ÇALIŞAN BELEDİYE BAŞKANLARI KAYSERİ'DE’

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara, İstanbul ve İzmir’den sonra en çok ziyaret ettiği ilin Kayseri olabileceğini söyleyen Çopuroğlu, “Bu özel gayretinde 17- 0'ın (il ilçe belediye başkanlıklarının Cumhur İttifakı’nda olması) etkisi olduğunu düşünüyorum. ‘Şunu bilmekte büyük bir fayda var’ derken kastettiğim şuydu; buraya gelmeden önce billboardları kiraladılar üzerine bilerek veya bilmeyerek bizi tarif eden afişler astılar. Üzerinde ‘Tıkır tıkır çalışan belediye başkanları Kayseri'de’ yazan afiş astılar. Hakikaten tıkır tıkır çalışan belediye başkanlarımızın Kayseri'de olduğunu bir muhalefet partisi başkanından duymak bizi mutlu etti” ifadelerini kullandı.