Resmi kurumdan hırsızlık yaptı, 8 yıl ceza aldı

Nevşehir'de 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan şahıs yakalandı.

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  • 06.01.2023 10:38
  • Güncelleme: 06.01.2023 10:48
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Resmi kurumdan hırsızlık yaptı, 8 yıl ceza aldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de ’Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık’ suçundan aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Acıgöl İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanması için yaptığı çalışmada, hakkında ’Kamu, kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık’ suçundan toplam 8 yıl 15 gün kesinleşmiş ceza ile yakalama kararı bulunan B.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı.

İHA

Kayseri Gündem
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