Restoranda bandrolsüz içki ve kaçak telefon ele geçirildi

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir restoranda yapılan aramalarda bandrolsüz içki ve kaçak telefon ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede bulunan bir restoranda arama yapıldı. Yapılan aramalarda 10 litre bandrolsüz içki ile 2 adet kaçak telefon ele geçirildi.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.