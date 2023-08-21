Restoresi biten Gavremoğlu Konağı halka açıldı

 Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılan ve Gavremoğlu Konak Cafe ve Kültür Merkezi olarak hizmet verecek olan tarihi Gavremoğlu Konağı'nın açılış töreni düzenlendi.

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  • 21.08.2023 12:54
  • Güncelleme: 21.08.2023 12:54
Restoresi biten Gavremoğlu Konağı halka açıldı

Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi’nde yer alan ve geleneksel Kayseri Türk İslam konut mimarisinin tüm özelliklerini taşıyan tarihi Gavremoğlu Konağı, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan restorasyon çalışmaları sonucu yeniden Kayseri’nin tarihi zenginliğine katkı sağlamaya başladı.
Gavremoğlu Konak Cafe ve Kültür Merkezi olarak hizmet verecek olan tarihi Gavremoğlu Konağı’nın açılış töreni gerçekleştirildi. Törene, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, IGMG Onursal Başkanı Yavuz Çelik Karahan, Hasene Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Kayseri Temsilcisi Mehmet Topuz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ve çok sayıda davetli katıldı.
Törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin hayırseverler şehri olduğunu belirterek, “Kayseri hayırseverler şehri, makarr-ı ulema, makarr-ı evliye şehridir. Şehrimizin, birbirimizin kıymetini bilelim. Birbirimize sahip çıkalım, dua edelim” dedi.
Başkan Büyükkılıç, burasını ayağa kaldırmak için çaba sarf ettiklerini ifade ederek, “Harabe bir bina, nasıl ayağa kaldıracağımızı gündemimize aldığımızda, özel vakıf olarak karşımıza çıktı. Sözleşmemizi yaptık, anlaşmamızı yaptık, burasının mülkiyetini aldık. Melikgazi Belediyemize geçti, daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesine geçti” şeklinde konuştu.
Hasene Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Kayseri Temsilcisi Mehmet Topuz, Gavremoğlu Kültür Merkezi’nin Kayseri gençliğine hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Nezih ve seviyeli bir ortamda söyleşi akşamları, sempozyumlar, konferanslar, yazarlarımızın imza günleri, hayır çarşısı, kermes gibi etkinliklerin yanı sıra sanat ve kültür atölyeleri ile birlikte çeşitli sanatsal sergilere de ev sahipliği yapacak inşallah” ifadelerini kullandı.
GAVREMOĞLU KONAĞI YENİDEN HAYAT BULDU
Harem bölümü, sofası ile hizmetli odalarının bulunduğu bölümü tamamen yıkılmış olan Gavremoğlu Konağı’nın temel kalıntıları, kazı ve temizlik faaliyetleri sonucu açığa çıkarıldı. Konakta yıkılmış olan söz konusu bölümlerin zemin ve tavan örtüleri de tamamen yok olurken, konağın ayrıca ciddi bir yangın geçirdiği için giriş kapısı hariç tüm ahşap unsurlarının da yanarak yok olduğu tespit edilmişti.

1ha

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