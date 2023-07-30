Rezidans hotelin yüksek katından bir genç kız daha düştü
Kayseri'de A.Ç., (20) isimli genç kaldığı otelin 7. katından düşerek yaşamını yitirdi. Daha önce İstanbul ve Ankara'da çok kez yaşanmış olan, rezidansların yüksek katından düşen genç kız trajedisi bu kez de Kayseri'de yaşandı.
- 30.07.2023 20:12
- Güncelleme: 31.07.2023 10:47
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Olay, Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Kemeraltı Mahallesi’nde meydana geldi. Otelde tek başına konaklayan 20 yaşındaki A.Ç. 7. kattan düşerek hayatını kaybetti.
Durumu gören vatandaşlar sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.
Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken yaşamını yitiren A.Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
1ha
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