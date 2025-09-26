RHG Enertürk de satıldı

Hazine mülkiyetinde bulunan RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi için TMSF tarafından düzenlenen satış ihalesi sonuçlandı. RHG Enertürk’ün yüzde 100 paylarının satışı için düzenlenen ihalede, şirketin satışı gerçekleşti. İhalede, uygun teklifi sunan yatırımcı için Rekabet Kurumu, onay süreci başladı. İhalede, RHG Enertürk’ü satın alan yatırımcı ile alakalı bilgi yer almazken TMSF, resmi sitesinde konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada; “Satışı Resmi Gazete, ulusal çapta yayın yapan gazeteler ve TMSF’nin internet sitesinde ilan edilen; Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki; Aydınlı Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, PLS Marka Pazarlama Ticaret Limited Şirketi, PCU Tekstil Mümessillik Ticaret Anonim Şirketi ve Aydınlı Moda Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının birlikte satışı ihalesi 09.2025 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İhalede uygun teklif veren yatırımcının Rekabet Kurumu ve diğer izin/onay süreçleri başlatılmıştır. RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının satışı ihalesi 24.09.2025 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İhalede uygun teklif veren yatırımcının Rekabet Kurumu izin süreci başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının satışı için belirlenen muhammen bedel ise 4 milyar 600 milyon TL olarak açıklanmıştı.