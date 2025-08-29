RHG Enertürk Stadyumu: Türkiye'de Spor Tesisleri İçin Yeni Bir Standart

2024 yaz sezonunda gerçekleştirilen kapsamlı bakım çalışmaları sonucunda hibrit çim sistemi yenilenen stadyum, alttan ısıtma sistemleriyle de dikkat çekiyor. Stadyum Sorumlusu Ali Yılmaz, yapılan yeniliklerle birlikte zeminin spor kamuoyu tarafından takdir edildiğini belirtti. Yılmaz, “Bu sene bunun katkılarını gördük, sezona stat olarak iyi başladık,” diyerek stadyumun bakım sürecine vurgu yaptı.

Yılmaz, stadyumda uygulanan nem kontrolü ve havalandırma sistemleri sayesinde zemin kalitesinin sürekli olarak yüksek tutulduğunu ifade etti. “Hastalıkları önceden tespit ederek, zamanında ilaçlama ile çimimizi hastalıklardan koruduk,” diyen Yılmaz, stadyumun bakımına olan özeni bir çocuk sevgisiyle tanımladı.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu, Kayseri'nin spor alt yapısına yaptığı katkılarla dikkat çekmeye devam ederken, sporun gelişimine yönelik projeleriyle de örnek teşkil ediyor. Taraftarların stadyuma davet edildiği bu süreçte, hem sporcular hem de izleyiciler için kaliteli bir deneyim sunulması hedefleniyor.