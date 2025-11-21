Rifat Hisarcıklıoğlu adı Kayseri'de bu merkezde yaşatılacak

Törene; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş ve Bayar Özsoy, ilçe belediye başkanları, il müdürleri, oda başkanları, siyasi partilerin il başkanları ve temsilcileri, STK temsilcileri ve iş insanları katılım sağladı.

Tören kapsamında konuşan Vali Çiçek, “AR-GE Merkezimize Rifat Hisarcıklıoğlu isminin verilmesi şehrimize heyecan vermiştir. Sayın Hisarcıklıoğlu, Dünya Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı olmasıyla da iş dünyasına şekil vermektedir. Bu nedenle merkeze isminin verilmesi bir vefa göstergesidir” dedi.

Kayseri’nin tarımsal anlamda ülkenin en büyük merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Milletvekili Ataş, “Tarımsal üretimimiz çok fazla fakat bunu katma değere dönüştürebilme anlamında eksikliklerimiz vardı. Yapılan yatırım ve girişimlerle birlikte süreci bambaşka bir noktaya taşımız bulunmaktayız” diye konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak tarım ve hayvancılık piyasalarını geliştirmek adına çalışmalar yürüttüklerini dile getiren TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, “Artık tarım ürünlerinde fiyatlar, şeffaf bir piyasada oluşmaktadır. Kayseri Ticaret Borsası da bu kapsamda kurucu aktörlerden bir tanesidir. Hububat ve Çekirdek Merkezi’yle AR-GE Merkezi de bu zincirin kritik iki halkası konumundadır” ifadelerini kullandı.



‘TARIMI ENDÜSTRİLEŞTİRME, ŞEHİR POLİTİKASI HALİNE GELMELİ’

Tarımsal ekonominin güçlenebilmesi için endüstrileşmenin şart olduğunu belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kayseri, sanayi ve ticaret şehri olmasının yanı sıra bir o kadar da tarım şehridir. Tarımsal üretim, geleceğin inşası konusunda stratejik bir konuma sahip, bu noktada tarımı endüstrileştirmek de bu şehrin politikası haline gelmelidir” şeklinde konuştu.

Hububat ve Çekirdek Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İştahlı da merkezin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Hububat ve Çekirdek Merkezi’nin önemli bir ticaret merkezi olduğunu ifade eden Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, “Yıllık 10 milyar lirayı aşabilecek işlem hacmi ve 250 bin tonluk ürün kapasitesiyle şehrimizin ekonomisinin büyümesinde güçlü bir çarpan etkisi görevi üstlenecektir” dedi.