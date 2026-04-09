Rıfat Yörük'ten Şimdi de Anı Kitabı

Mizah ve biyografi eserleriyle tanınan gazeteci-yazar Rıfat Yörük, şimdi de bir anı kitabıyla gündeme geldi. 'Akşam Olur Karanlığa Kalırsın' isimli 200 sayfalık kitapta yazar, sevdiği şarkı ve türkülerin çağrıştırdığı hatıraları anlatıyor.

Osman GERÇEK
Kayseri’de uzun yıllar görev yapan gazeteci-yazar Rıfat Yörük yeni bir kitabıyla okuyucuların karşısına çıktı. “Akşam Olur Karanlığına Kalırsın” ismiyle ve “Benim Türkülerim, Benim Şarkılarım” alt başlığıyla yayımlanan kitap Nirengi Yayınları tarafından yayımlandı. 

Akabe’de Bulunuyor
Sekiz bölümden meydana gelen 200 sayfalık kitapta, yazarda anısı olan türkü ve şarkıların hikâyeleri anlatılıyor.  Eser, Kayseri’de Akabe Kitabevi ile internet kitap ve alışveriş sitelerinde satışa sunuldu. 
Bir annenin unutuşuna, bir babanın unutulmayışına ve bir evlâdın unutamadıklarına” ithaf edilen bu hatıratın arka sayfasında kitabın tanıtımı şöyle yapılıyor;
Bir Türkü Düştü Kalbe

“Bir türkü düştü kalbe… Önce bir annenin unutuşuna, sonra bir babanın unutulmayışına, Yörük ataların gülüşüne ve bir evlâdın yaralarına değdi. Silifke’de Göksu’dan esen rüzgâra, Taşucu’nda denizin tuzuna karıştı, yayla yollarında bir ceviz yaprağına tutundu, asker ocağında üşüyen bir yüreği ısıttı.
Rıfat Yörük bu anı kitabında sözle değil sesle yazıyor; şarkılarla, türkülerle konuşuyor. Her satır bir ezginin gölgesi, her hikâye bir melodinin yoldaşı oluyor. Bu yüzden sayfalar sadece çevrilmiyor; dinleniyor, duyuluyor, için için hissediliyor.
Okurken bir yerde durup kulak verseniz belki siz de kendi türkünüzü, kendi şarkınızı duyacak ve gönlünüze açılan kapıyı aralayacaksınız.”
    

Bakmadan Geçme

ERVA Spor Okulları Proje Müdürü Benli 'Biz iyi sporcudan önce iyi insan yetiştirmek istiyoruz'
Mimar Sinan vefatının 438. yılında Ağırnas'ta anıldı
Mimar Sinan Evi Sorumlusu Bektaş, 'Hangi şehre giderseniz gidin Sinan'ı göreceksiniz'
Başkan Çolakbayrakdar'dan Tüm Polislere Anlamlı Hediye
Kayseri Ticaret Odası'ndan Avrupa'ya Açılan Yeni Adım: DigiConnect Projesi Başlıyor
Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi'nde Başkan Yavuz Navruz güven tazeledi
