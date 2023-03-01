Rıza Çalımbay: 'Fiorentina'yı gözümüzde büyütmüyoruz'

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu maçında İtalyan ekibi Fiorentina ile eşleşmelerini değerlendirdi. Çalımbay, 'Fiorentina'yı gözümüzde büyütmeyeceğiz. Ona göre dikkat edeceğiz. İlk maçımız deplasmanda. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Orada da iyi bir futbol oynayıp, Sivas'ta ki maçta da taraftarımızın desteği ile tur için mücadele edeceğiz' dedi.

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  • 01.03.2023 11:04
  • Güncelleme: 01.03.2023 11:04
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Rıza Çalımbay: 'Fiorentina'yı gözümüzde büyütmüyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu maçında İtalyan ekibi Fiorentina ile eşleşmelerini değerlendirdi. Çalımbay, “Fiorentina’yı gözümüzde büyütmeyeceğiz. Ona göre dikkat edeceğiz. İlk maçımız deplasmanda. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Orada da iyi bir futbol oynayıp, Sivas’ta ki maçta da taraftarımızın desteği ile tur için mücadele edeceğiz” dedi.

Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. İlk olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu maçında İtalyan ekibi Fiorentina ile eşleşmelerini değerlendiren Çalımbay, “Kupada buralara kadar geldiğimiz için iyi takımlarla karşılaşmamız normal. En iyi takımlardan biri bize çıktı. Son oynadıkları maçları da izledik. Biz de iyi bir takımız. 3 senedir Avrupa’ya gidiyoruz. Anadolu’dan 3 sene üst üste Avrupa’ya giden başka takım yok. Çok güzel şeyler yaptık, bunu devam ettirmek istiyoruz. Türkiye için, bizim için, camiamız için, taraftarımız için bizim buradan iyi şekilde çıkmamız gerekiyor. Hem ligi hem de Avrupa’yı bir arada götürmek zor oluyor. Bunun yanında Türkiye Kupası da var. Futbolcu gözüyle baktığımız zaman ortada mükemmel hedefler var. Bunun için bizim her türlü mücadele etmemiz gerekiyor. Fiorentina’yı gözümüzde büyütmeyeceğiz. Ona göre dikkat edeceğiz. İlk maçımız deplasmanda. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Orada da iyi bir futbol oynayıp, Sivas’ta ki maçta da taraftarımızın desteği ile tur için mücadele edeceğiz. Avrupa maçları çok güzel bir şey. Biz diğer takımlara göre düşük bir bütçe ile mücadele ediyoruz. Bugüne kadar iyi işler yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğimize inanıyorum. Kulübüme, oyuncularıma ve taraftarımıza çok güveniyorum” dedi.

“Herkesin morali bozuk, herkes üzgün”

Üst üste deplasman maçları oynayacaklarını kaydeden Çalımbay, “Ligde Fatih Karagümrük ve İstanbulspor deplasmanına gideceğiz. Arada bir de Avrupa maçımız var. İnşallah bu süreçte sakatlıklar olmaz. Daha önce yaşadık, düzelemiyorlar hemen. Onun dışında bir sıkıntımız yok. Ligde Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarında iyi oynadık. İki maçı da kazandık. Deprem hepimizi üzdü, her şeyimizi düşürdü. Yeniden lige odaklanmak zaman alacaktır. Ben hiçbir takımın istediği gibi oynayabileceğine inanmıyorum. Herkesin morali bozuk, herkes üzgün. Buruk ve üzücü şekilde bir lige başlayacağız. Ligde oynayacağımız iki maç bizim için çok önemli bulunduğumuz konum itibarıyla. Ligde iyi yerlere gelirsek, Avrupa’da ve Türkiye Kupası’nda istediğimiz şeyleri daha rahat yaparız” diye konuştu.

İHA

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