Rıza Çalımbay: 'Ne olursa olsun böyle skor olmamalıydı'

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 4-1 mağlup oldukları Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Ne olursa olsun böyle skor olmamalıydı' dedi.

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  • 13.01.2023 21:58
  • Güncelleme: 13.01.2023 21:58
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Rıza Çalımbay: 'Ne olursa olsun böyle skor olmamalıydı'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 4-1 mağlup oldukları Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Ne olursa olsun böyle skor olmamalıydı” dedi.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Futbolda bazen maalesef böyle şeyler yaşanıyor. Biz de bugün bunu başta yediğimiz gollerle hak ettik. İkinci yarı tabii ki oyuncu değişikliği de yaptık. Golümüzü de bulduk. İyi oynamaya da başladık. Bazı hatalarımızdan dolayı bir tane daha gol yememiz bizim için kötü oldu. 2 tane forvetimiz vardı. Bunlardan yararlanamıyoruz. İleride top tutamadık. Yine de ne olursa olsun böyle skor olmamalıydı. Bazı arkadaşlarımız kapasitesinin altında oynadılar. Bizim için her açıdan şanssız bir gündü. Bu takım ziraat kupasını alan ve Avrupa’ya giden bir takım. Bu şunu gösterdi ki, bu takıma iyi takviyeler gerekiyor. Onu almaya çalışıyoruz. En kısa sürede eksikliklerimizi giderirsek eskisinden daha iyi olacağız. Daha öncede bu krizleri yaşadık ama sonra mükemmel şekilde çıktık. Takımımıza yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

İHA

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