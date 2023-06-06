Rıza Çalımbay'dan ayrılık sinyali: 'Yarın açıklayacağım'

Kayserispor ile sahasında 1-1 berabere kalan DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın ardından konuştu. Sivasspor'daki geleceği hakkında yöneltilen soruya Çalımbay, 'Yarın ben toplantı yapacağım. İstediğiniz her şeyi de sorabilirsiniz. Yarın açıklayacağım dedi.

PAYLAŞ
  • 06.06.2023 19:49
  • Güncelleme: 06.06.2023 19:49
  • 24
Rıza Çalımbay'dan ayrılık sinyali: 'Yarın açıklayacağım'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor ile sahasında 1-1 berabere kalan DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın ardından konuştu. Sivasspor’daki geleceği hakkında yöneltilen soruya Çalımbay, “Yarın ben toplantı yapacağım. İstediğiniz her şeyi de sorabilirsiniz. Yarın açıklayacağım" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Kayserispor’u konuk eden ve sahadan 1 puanla ayrılan Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Çalımbay, “Bundan önce oynadığımız Konya maçı bizim için daha önemliydi. Bu maçta da kazanmak istiyorduk. İki takımda kazanmak için oynadı. İki takımda defans yapmadı. Güzel bir lig maçı oldu. Arkadaşlar gerçekten maçın başından sonuna kadar iddiamız olmasa da güzel mücadele ettiler. Bu sezon benim için çok zor bir geçen sezon oldu ama atlattık” dedi.

“İlk defa duyacağınız şeyler olacak”

Bir basın mensubunun “Sivasspor’da devam etmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna Çalımbay, “Yarın ben toplantı yapacağım. İstediğiniz her şeyi de sorabilirsiniz. Yarın açıklayacağım, her şeyi de bana sorabilirsiniz. Yarın her şey olabilir ona göre açıklama yapacağım. İlk defa duyacağınız şeyler olacak” cevabını verdi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor Başkanvekili Açıkalın: 'Transfer yasağını kaldıracağımıza inanıyorum'

Kayserispor Başkanvekili Açıkalın: 'Transfer yasağını kaldıracağımıza inanıyorum'

Develi Halk Eğitim Merkezi'nde sezon sonu sergisi açıldı

Develi Halk Eğitim Merkezi'nde sezon sonu sergisi açıldı

İldem'de Kemal - Hülya Elmacıoğlu Cami'nin Temeli Atılacak

İldem'de Kemal - Hülya Elmacıoğlu Cami'nin Temeli Atılacak

En çok okul yapan belediye

En çok okul yapan belediye

Çopuroğlu, Huzurevi yaşlılarının hatırını sorup duasını aldı

Çopuroğlu, Huzurevi yaşlılarının hatırını sorup duasını aldı

Kurbanlık fiyatları iki katına çıkınca, yurt dışı kurban bağışları arttı

Kurbanlık fiyatları iki katına çıkınca, yurt dışı kurban bağışları arttı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

2
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

3
Kayseri'de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

Kayseri’de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

4
Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

5
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

6
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor ile Sivasspor 1-1'lerini üzmedi

Kayserispor ile Sivasspor 1-1’lerini üzmedi

Motorine beklenen zam kesinleşti

Motorine beklenen zam kesinleşti

DAHA FAZLA
Kayserili sporcu dereceye koştu

Kayserili sporcu dereceye koştu

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi cezaevine gönderildi

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi cezaevine gönderildi

Kayseri polisi aranan şahıslara göz açtırmıyor: 33 gözaltı

Kayseri polisi aranan şahıslara göz açtırmıyor: 33 gözaltı

Yaralama şüphelisinin evinden cephane çıktı

Yaralama şüphelisinin evinden cephane çıktı

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Devam Ediyor

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Devam Ediyor