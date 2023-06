Rıza Çalımbay Sivasspor'a veda etti: 'Ayrılıyoruz'

DG Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Sivasspor ile sözleşme yenilemeyeceğini söyleyerek kulübe veda etti. Çalımbay, “Ekibim olarak düşündük ve ayrılmanın iyi olacağına inandık. Bugün zaten görevim bitiyor. Biz ayrılmak istiyoruz. Kimseye kırgınlığım yok” dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda basın toplantısı düzenledi. Son 4 senenin başarıyla geçtiğini aktaran Çalımbay, “Buraya geldiğimde de hiçbir şey düşünmeden geldim. Sivasspor’un tarihinde hiç olmamış bir şey olan Türkiye Kupası’nı aldık. Bunda yönetimimizin ve taraftarımızın büyük katkısı var. Biz çok maça çıktık. Burada bu sezon 50 maç oynadık. 4 sezonda toplamda 191 maç oynadık. Biz herkesten önce sezon açtık ve herkesten sonra sezonu kapattık. Dünya Kulüpler sıralamasında Galatasaray, Trabzon ve Beşiktaş’ın üstünde puan aldık. Bundan dolayı gurur duyuyoruz. 3 sene üst üste Avrupa’ya gittik. 3 büyükler bile gidemiyor üst üste Avrupa’ya” dedi.

“Çalıştırdığım hiçbir takım düşmemiştir”

Çalımbay, kariyerinde çalıştırdığı hiçbir takımın düşmediğini belirterek, “Ben işimi çok seviyorum. Ben futbolculuk hayatımda da tek bir takımda oynadım. Antrenörlük hayatımda 633. maça çıktım. Bunların hepsi bir istikrar. Kendimi övmek gibi değil. Sivasspor’da çok güzel şeyler yaptık biz. Burada bir tarih yazıldı. Herkesten daha fazla gurur duydum. Çünkü burası kendi memleketim. Bu sezon en zor sezonumuzu oynadık. Hem Avrupa, hem kupa hem ligi götürmek kolay değildi. Biz hiçbir zaman transferde büyük paralar verdirip oyuncular aldırmadık. Kulübün dengesini bozmadan iyi arkadaşlar aldırdık. Takımımızda bir sıkıntı ve kriz vardı onu iyi yönetmemiz gerekiyordu ve yönettik. Benim çalıştırdığım hiçbir takım düşmemiştir. Çalıştığım takımların hepsinde krizi çok iyi yönettik” ifadelerini kullandı.

“Ekibim ve ben ayrılıyoruz”

Rıza Çalımbay, Sivasspor’daki sözleşmesinin sona erdiğini ve takımdan ayrılma kararı aldığını açıklayarak, “Sivas doğduğum ve büyüdüğüm yer benim için çok ayrıdır. O yüzden Sivasspor’da başarılı olmam gerekiyordu ve onu da yaptık. Güzel şeyler yaptık. Artık mutlu şekilde ayrılmak istiyorum ama benim ayrılığım bitmiyor her zaman geliriz buraya. Ekibim olarak düşündük ve ayrılmanın iyi olacağına inandık. Bugün zaten görevim bitiyor. Sivasspor’a verilmesi gereken ne varsa bütün imkanlarımızla verilmesi gerekeni yaptık. Ben taraftara teşekkür ediyorum. Çok güzel günler yaşadık. Yönetimimize ve diğer yöneticilere teşekkür ediyorum. Her zaman iyi gitmeyebilirsiniz ama bunları aşmak gerçekten çok güzel. Bunları hep beraber aştık. Futbolcularımıza da teşekkür ettim. Biz ayrılmak istiyoruz. Kimseye kırgınlığım yok. Hepsini çok seviyorum. Yöneticilerimizi de çok seviyorum. Güzel bir şekilde de ayrılıyoruz ama tekrar gelmek üzere. Şimdi belli bir süre ayrılmak istiyorum. Takımı ligde tuttuk ve takımı iyi yerlere geleceğine de inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Tekrar gelebilirim”

Bir gazetecinin, “Sivasspor size teklif getirdi mi?” şeklindeki sorusuna Çalımbay, “Şimdi kongre var. Biz aslında kulübün önünü açıyoruz. Benim mukavelem bitti gidiyoruz. Kongrede ne karar alınır bilemem. Biz onların önünü açıyoruz. Bizim düşüncemiz buradan ayrılmak. Daha önce buradan plaketlerle ayrıldım. Ayrılığın iyi olacağına inanıyorum, tekrar gelebilirim” yanıtını verdi.

“Gelen teklifleri değerlendireceğiz”

Gelen tekliflerle ilgili yöneltilen soruya Çalımbay, şu yanıtı verdi:

“Gelen teklifleri değerlendireceğiz bizim faal olmamız gerekiyor. İleride buradan teklif gelse de hazır olmamız gerekiyor. 4 yıldan beri burada çalışıyoruz, çok uzun olduğu için ayrılmak istedik. Önümüzde ne gösterir bilmiyoruz. Ben konu ile ilgili Mecnun Başkanla yada Erdal Sarılar ile görüşmedim.”

“6. hafta bırakacağımı açıklamıştım”

Bir basın mensubunun “Ligin 6. haftasında neden ayrılacağı açıklaması yaptınız” sorusuna Çalımbay, “Futbol nankör bir meslek diyorlar ama bana göre değil. Ben burada yokluk içinde büyüdüm. Ben futbolun sayesinde sizlerin karşısına geçtim. 13 yaşında Beşiktaş’a gittim, 20 yıl orada oynadım daha sonra güzel yere geldim. O zaman insanlar geçmişi unutuyorlar. Ligin 6. haftasında biz herkesten daha fazla maç oynadık. O yüzden öyle homurdanmalar geliyor. Ben o zaman dedim ‘sezon sonu bırakacağım’ diye. Ben futbolun her şeyini biliyorum. Baktım herkes rahatsız olunca kulüpte dedim ‘hemen bugün bırakacağım’ ama başkan da Erdal bey de bıraktırmadı. Ben kimseyi yarı yolda bırakmam” cevabını verdi.

“Transferler geç geldi”

“İstediğiniz oyuncular alınmadı mı?” sorusuna da Rıza Çalımbay, “Lig göz ardı edilmez. Biz başarılı olmak istiyorsak ligde iyi olmalıyız. Bizim geniş kadromuz yok. Biz istediğimiz oyuncuyu da alamayız. Kulübün bütçesi kadar oyuncu alabiliriz. Sivasspor Icardi’yi alabilir mi? alamaz. Biz bütçemizin yettiği kadar oyuncu alabildik. Ben kulüp transfer yapmıyor demiyorum. Transferler geç geliyor geliyorum. Hazırlık döneminde oyuncuların benimle çalışması lazım. Sezon başı oyuncuların mutlaka bizimle çalışması gerekiyor. Dia Saba bile bizde problem oldu, devre arası geri gitti. O kadar kaliteli oyuncuydu ki aldığı parayı da geri verdi. Burada gitme nedeni ailesinden kaynaklı. Burada kaliteli oyuncular alsaydık daha farklı olurdu ama ellerindeki bütçe bu. Biz elimizdeki malzemeyle en iyisini yaptık” yanıtını verdi.

“Karol Angielski beni şok etti”

Polonyalı oyuncu Karol Angielski’nin performansı ile ilgili yöneltilen soruya Çalımbay, “Biz onu kullanmaya çalıştık. Hakikaten mükemmel bir insan ve sol ayağı da mükemmel. Uyum sürecini bir türlü tutturamadık. Her yerde oynattık istediğimiz verimi alamadık. Benim en çok şok olduğum oyuncularından bir tanesi. Biz kulübe gönderelim kiralık verelim teklifi yaptık onu da bir türlü gönderemedik. O bizim işimiz değil, yönetime söylüyoruz sadece. En çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesi oldu Karol’dan yararlanamamak. Yine de Avrupa’da golü var, bize katkısı da oldu” diye konuştu.

“İşim bitmeden kimseyle görüşmem”

Bir gazetecinin “Herhangi bir kulüple görüştünüz mü” sorusuna ise Rıza Çalımbay, “Benim huyum vardır ben bir yerde çalışıyorsam, ayrılacağımı da söylediysem ben kimseyle görüşmem. İşimi bitirir sonra konuşurum kimseyle sıkıntım yok. Başkana da saygılıyım Erdal beye de saygılıyım. Biz geliriz ve beyaz sayfa bırakır gideriz. Benim için başarı ön planla. Biz 15-20 gün uyku uyumadık. Her şeyimiz takımla. Ben bir yerdeyken gidip bir takıma görüşmem mümkün değil. İşim bittiğinde ve teklifler geldiği zaman ona göre değerlendiririz. Biz her çalışma ortamımızdan ders alıyoruz. Herkesin şunu kabul etmesi lazım bu takım son 10 yılın en başarılı takımı” diye yanıtladı.

“Her zaman Sivasspor’un yanındayım”

Sivasspor’un her zaman yanında olduğunu belirten deneyimli teknik adam, “Biz Sivassporla yaşıyoruz. Onlar hepsini biliyorlar. Ben her zaman Sivas’ın yanındayım her şeyi yaparım. Hiç belli olmaz her ey olabilir. İleride başkan bile olabiliriz. Burası benim kendi memleketim. Beni ararlar benden bir şey isterlerse, yada bizden sonraki gelecek arkadaşımız bir görüş isterse seve seve yardımcı oluruz. Sivas’ın yeri bende bir başka. Sivas’ta kimsenin parası da kalmaz. Herkes alacağını aldı” ifadelerini kullandı.

“Milli takımı çalıştırmak en çok istediğim şey”

Kariyerinde en çok milli takımı çalıştırmak istediğini de vurgulayan Çalımbay, “Yurt dışından gelen birkaç teklif vardı geçen senelerde ama gitmek istemedim. Bana göre değildi. İyi bir teklif geldiği zaman kesinlikle yurt dışına giderim. Milli takım benim istediğim en çok yer. Milli takımda ben 4 yıl çalıştım. Mustafa hocayla beraberdik. Milli takımı ben çok isterim. Her yerinde de oynadım. Bunlar kısmet işi. Orada federasyonun işi ama en çok istediğim şey” diye konuştu.