Rizespor – Kayserispor: 0-1
Kayserispor, Süper Ligin 14’üncü haftasında konuk olduğu Rizespor’u Benes’in golü ile mağlup etti.Süper Lig’de 17’nci sırada yer alan Kayserispor bugün deplasmanda Rizespor ile karşılaştı. Karşılıklı pozisyonların bulunduğu ilk yarı golsüz tamamlandı. Mücadelenin ikinci yarısında sarı kırmızılı ekip, Benes’in attığı golle öne geçerek mücadeleden galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
Maçın 32’nci dakikasında gelişen Rizespor atağında Jurecka’nın pasında Rak-Sakyi ceza yayı yakınlarından şert şutu üst direğin yakınlarından auta çıktı.
Maçın 34’üncü dakikasında Kayserispor atağında Ramazazn’ın ortasında Cardoso’nun ksfa vuruşu auta çıktı.
GOL… Benes vurdu, Kayserispor öne geçti! Maçın 57’nci dakikasında sağ kanattan gelişen atakta Ramazan, pasını merkezdeki Benes’e aktardı. Jurecka’dan çalımla sıyrılan Benes, önünü boşalttıktan sonra ceza sahası yayının gerisinden yaptığı bitirici vuruşla takımının hanesine skoru yazdı. 0-1
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: Çaykur Didi
HAKEMLER: Cihan Aydın, Özcan Sultanoğlu, Seyfettin Ünal
RİZESPOR: Fofana - Mocsi, Sagnan, Taha Şahin, Hojer (Dk. 70 Mithat), Papanikolaou (Dk. 70 Halil), Taylan Antalyalı (Dk.31 Beljubasic), Rak-Sakyi, Jurecka (Dk. 58 Olawoyin), Emrecan Bulut (Dk.31 Zeqiri), Sowe
KAYSERİSPOR: Bilal - Carole, Denswil, Bennasser, Ramazan Civelek, Furkan Soyalp (Dk. 83 Dorukhan), Benes, Cardoso, Mendes (Dk. 86 Mendes), Mane (Dk. 79 Talha), Onughka
GOL: Dk. 57 Benes (Kayserispor)
SARI KART: Sagnan ve Halil (Rizespor), Mendes, Ramazan Civelek ve Furkan Soyalp (Kayserispor)