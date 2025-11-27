Rizespor - Kayserispor maçını Cihan Aydın yönetecek

  • Haberler
Süper Ligin 14'üncü haftasında oynanacak Rizespor - Kayserispor maçını hakem Cihan Aydın yönetecek.

TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Ligin 14’üncü haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. Kayserispor’un deplasmanda Rizespor ile karşılaşacağı maçı Bursa bölgesi hakemi Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Özcan Sultanoğlu ile Seyfettin Ünal yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak Davut Dakul Çelik görevlendirildi.

Haber Merkezi

