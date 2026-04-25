Rizespor Teknik Direktörü Uçar: Kayserispor standartlarının çok üstüne çıktı

Süper Lig’in 31’inci haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, “Maçtan önce de bizi zor bir maçın beklediğini söylemiştim. Tahmin ettiğimiz gibi bir maç oldu. Aslında maçı zor kılan oyunun kendisi değil biraz Kayserispor’un kendisi için telafisi olmayan bir durumda bulunması. Bugün burada yaratılan ambiyans maçın zorluk derecesini ciddi oranda artırıyordu. Nitekim de öyle bir maç oldu. Maçta iki tane kırılma anı vardı. Birincisi bizim attığımız ama VAR’dan dönen bir gol, sonrası iki oyuncumuz sarı kart gördü. Devre arasına iptal edilen bir gol ve iki sarı kartla girdik. Bunun bizi negatif anlamda etkilediğini söyleyebilirim. Bugün itibariyle bu dosyayı kapatacağız” diye konuştu.

“İLK 8 HEDEFİMİZ VAR”

Sözlerini sürdüren Uçar, “Çaykur Rizespor olarak artık 3 maçımız var. İlk 8 hedefimiz var. Soyunma odasında da oyuncularıma söyledim, aynı kararlılıkla devam ederek önümüzdeki 3 maçtan maksimum puanı alıp yolumuza devam etmeye çalışacağız. Genel olarak özellikle final noktasında kendi standartlarımızın altında kaldık. Kayserispor'un bundan önceki birçok maçını analiz ettim. Kayserispor birçok dış faktörün de etkisiyle son maçlardaki standartlarının çok üstüne çıktı. Oyuncu değişikliklerinden maksimum verim aldılar. Maçtan puan alamadan dönemememizin bence ana sebepleri bunlardı. Alacağımız dersleri alacağız. Hedefimizde bir değişiklik yok. İnşallah kalan maçlarda en çok puanı alıp ligi arzuladığımız yerde, ilk 8'de bitirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

