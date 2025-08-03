Robotik cerrahi nedir, Bizi robot mu ameliyat edecek?

Robotik diz protezi uygulamaları hakkında bilgilendirme yapan Ortopedi ve Cerrahi uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güney, “Dünya ile birlikte ülkemizde de robotik cerrahi merkezi olma yolunda ilerleyen Kayseri Tekden Hastanesi'nde, yaklaşık üç yıldır diz protezleri robotik cerrahiyle gerçekleştirilmektedir. Hastalarımızdan gelen en sık sorulardan biri, "Ameliyatı kim yapıyor, robot mu?" sorusudur. Hayır, ameliyatı cerrah gerçekleştirir. Robot, cerrahi işlemde bizim için çok önemli bir yardımcı ekipmandır. Hassas planlama ve yönlendirmede bize katkı sağlar. Robot benim elimdeki bir rehberdir ve bu noktada tüm kararları ben veririm” dedi.

Yapay zeka ve robotik cerrahinin tıp alanında her geçen gün gelişmesiyle birlikte robotik diz protezi, akıllara "Robotlar mı bizi tedavi ediyor?" gibi sorular getirebiliyor. Bu yeni teknoloji hakkında, özellikle vatandaşlar arasında, doğru bilinen yanlışlar oldukça fazladır.

Robotik diz protezinin ve bu tür teknolojilerin cerrahide çok önemli destekler verdiğini söyleyen Ortopedi ve Cerrahi uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güney, “Robotik diz protezi, son yıllarda tüm dünyada giderek artan sıklıkla kullanılan bir teknoloji haline gelmiştir. Özellikle yapay zekâ ve kamera teknolojisindeki gelişmeler, robotik cerrahi uygulamalarının günlük pratiğimizde kullanılmasını sağlamıştır. Dünya ile birlikte ülkemizde de robotik cerrahi merkezi olma yolunda ilerleyen Kayseri Tekden Hastanesi'nde, yaklaşık üç yıldır diz protezleri robotik cerrahiyle gerçekleştirilmektedir. Hastalarımızdan gelen en sık sorulardan biri, "Ameliyatı kim yapıyor, robot mu?" sorusudur. Hayır, ameliyatı cerrah gerçekleştirir. Robot, cerrahi işlemde bizim için çok önemli bir yardımcı ekipmandır. Hassas planlama ve yönlendirmede bize katkı sağlar. Robot benim elimdeki bir rehberdir ve bu noktada tüm kararları ben veririm. Diğer merak edilen bir konu ise "Kesiler çok mu küçük oluyor?" sorusudur. Hayır, standart geleneksel diz protezi cerrahisine benzer kesiler yapıyoruz. Burada önemli olan, içerideki doğruluk ve hassasiyetle protezin diz eklemine kusursuz bir şekilde yerleştirilmesidir. "Robotik diz protezi sadece gençlere mi uygulanıyor?" diye de sorular gelebiliyor. Cevabımız, tüm yaş gruplarına, hatta 80 yaş üzerindeki hastalarımıza da başarıyla uygulayabiliyoruz. Unutmayalım, ağrısız adımların yaşı yoktur; her yaş grubunda ağrısız adım atmaya ihtiyaç duyarız. "Robotik diz protezi çok hızlı mı gevşer?" diyenler içinse cevap: Hayır, tam aksine. Robotik diz protezi, kişiye özel hizalama yapmaya olanak sağladığı için protez ömrünü uzatan ve daha geç gevşemesine neden olan bir teknolojidir” şeklinde konuştu.

"ROBOTİK DİZ PROTEZİNİ KAYSERİ'DE HASTALARINDA İLK DEFA UYGULAMAYA BAŞLAYAN HEKİM VE HASTANEYİZ"

Bu teknoloji çok yeni, acaba riskli mi diye soran hastalarımız oluyor diyen Ortopedi ve Cerrahi uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güney, “Hayır, bu cerrahi riskli değildir. Tam tersi, cerrahi riskleri azaltan ve kişiye özel uygulama yapmamıza olanak sağlayan bir teknolojidir. Bilimsel veriler göstermektedir ki, özellikle Batı ülkelerinde olmak üzere, tüm dünyada kullanım oranı yıllar içinde ciddi bir artış göstermektedir. Ülkemizde de biz bu diz protezi uygulamalarımızı robotla gerçekleştiriyoruz. Robotik teknolojide yapay zekanın yeri vardır. Bu aslında yapay zeka destekli bir uygulamadır. Diz protezi yerleştirme esnasında protezin kemiğe hangi açılarda ve nasıl oturacağını hesaplamayı bize gösterir ve çok değerli veriler sunar. Bu veriler, protezi hastaya yerleştirmeden önce farklı açılarda yerleştirirsek hareket açıklığının nasıl değişeceğini görmemizi sağlar. Ekran karşısında bu protez yerleşimini milimetrik olarak değiştirerek, hastaya özel hizalamayı sağlayacak şekilde protezin yerleşimini gerçekleştiririz. Yakın zamanda İspanya'da bir sunum yapacağız. Burada özellikle, aynı anda iki taraflı diz protezi yapılan hastalarda sağ ve sol dizler arasındaki protez ebadı, yerleşimi ve hizalamasının farklı olduğunu gördük. Bu, robot öncesi karşılaşmadığımız bir bulguydu. Bunun da hastaların günlük aktivite sonuçlarına, fonksiyonel sonuçlarına ve protez memnuniyetine olumlu bir etkisi olduğunu görüyoruz. Robotik diz protezini Kayseri'de kanser hastalarında ilk defa uygulamaya başlayan hekim ve hastane olarak bu alanda ciddi bir tecrübemiz oluştu. Sadece Kayseri'de değil, Türkiye'nin genelinden pek çok hasta bizi tercih ediyor. En büyük avantajımız, hastaya özel uygulamalara olanak vermesi, dolayısıyla diz protezi sonrası memnuniyet oranını artırmamız ve protez ömrünü uzatmamızdır” diye konuştu.