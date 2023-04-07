Robotik cerrahi, protez ömrünü uzatıyor

Bu sistem sayesinde hastaların tedavi sürecini daha rahat atlattıklarını belirten Güney, “Bu teknolojiyi hastalarımızın tedavisinde kullanmak bizi de mutlu ediyor” dedi.

Cerrahların cerrahi işlem sırasında robotik cihazlar kullanarak daha hassas ve doğru bir şekilde çalışmasına olanak tanıyan gelişmiş bir teknoloji olan robotik cerrahi, hem hasta hem cerrah açısında önemli konfor sağlıyor.

Robotik cerrahi teknolojisi hakkında bilgi veren Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Doktorlarından Prof. Dr. Ahmet Güney, “Kayseri’ye robotik diz cerrahisi teknolojisini Tekden Hastanesi’yle beraber getirmiş olduk. Bu teknolojiyi hastalarımızın tedavisinde kullanmak bizi de mutlu ediyor. Diz protezi ameliyatlarında standart cerrahi prosedürler dışında robotik sistem vasıtasıyla daha uygun, daha uyumlu, kişiselleştirilmiş, yumuşak doku dengesinin ön planda olduğu, daha erken iyileşme sağlayan, daha az ağrıyla karşılaşılan bir cerrahi yöntem olarak ön plandadır” diye konuştu.

ROBOTİK CERRAHİ, PROTEZ ÖMRÜNÜ UZATIYOR

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Doktorlarından Prof. Dr. Ahmet Güney, robotik cerrahi ameliyatlarında protez ömrünün daha uzun olduğunu da söyledi. Hastaların en fazla merak ettiği konuların başında protez ömrü olduğunu anımsatan Güney, “Robotik cerrahi sayesinde, protezin daha uyumlu ve daha uzun ömürlü olmasını sağlıyoruz” şeklinde konuştu.