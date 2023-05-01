Robotik festivaline Gürün damgası

Sivas'ın Gürün ilçesinde Anadolu lisesi öğrencileri katıldıkları dünyanın en büyük robotik festivali Robotex International'ın Türkiye ayağında şampiyon oldu.

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  • 01.05.2023 17:41
  • Güncelleme: 01.05.2023 17:41
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Robotik festivaline Gürün damgası
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Gürün ilçesinde Anadolu lisesi öğrencileri katıldıkları dünyanın en büyük robotik festivali Robotex International’ın Türkiye ayağında şampiyon oldu.

Antalya’da düzenlenen dünyanın en büyük robotik festivali Robotex International’ın Türkiye ayağı olan Robotex Türkiye’ye katılan ürün Türk Telekom Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri "Minisumo" kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Aynı zamanda öğrenciler bir sonraki aşaması Estonya’da devam edecek olan yarışmada ise Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandılar.

İHA

Kayseri Gündem
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