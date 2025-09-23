Roma ve Bizans dönemine ait binden fazla tarihi eser ele geçirildi
Kayseri'de KOM ekiplerince bin 105 adet Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eser ve 1 adet dedektör ele geçirildi. Yurtdışında bulunan şüpheli Ş.D. (54) hakkında '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bir şüpheli şahsın il dışından getirdiği tarihi eserleri satacağı bilgisinin alınması üzerine gerçekleştirilen operasyon neticesinde; bin 105 adet Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eser ve1 adet dedektör ele geçirildi.
Ş.D.’nin (54) yurt dışında olduğu belirtilirken hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan gerekli adli işlemler başlatıldığı bildirildi.