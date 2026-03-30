Rota Talas Uluslararası misafirleri ağırladı

Program çerçevesinde misafirlere Talas’ın köklü tarihi dokusu, zengin kültürel mirası ve sosyal yaşam alanları tanıtıldı. Rehberler eşliğinde gerçekleştirilen gezilerde, katılımcılar ilçenin geçmişten günümüze uzanan hikayesine tanıklık etti. Gezi programı kapsamında Talas’ın önemli durakları bir bir ziyaret edildi. Katılımcılar Talas Su Medeniyetleri Galerisi’nde suyun medeniyetlere yön veren yolculuğunu keşfederken, Osmanlı Kültür Sokağı’nda geçmişin izlerini yakından hissetti. Türkçe Sokağı’nda dilin zenginliğiyle buluşan misafirler, Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi’nde ise kültürel ve sanatsal değerlerle iç içe bir deneyim yaşadı.

Programın en dikkat çeken duraklarından biri olan Çanakkale’den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi ise ziyaretçilere milli mücadelenin ruhunu hissettirdi. Zengin içerikleriyle öne çıkan müze, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Farklı ülkelerden gelen öğrenciler ve eğitimciler, Rota Talas güzergâhında hem tarihi mekânları keşfetti hem de Türk kültürünü yakından tanıdı. Etkinlik boyunca kurulan sıcak diyaloglar, kültürler arası etkileşimi güçlendirirken, dostluk köprülerinin kurulmasına da katkı sağladı.

Talas Belediyesinin öncülüğünde hayata geçirilen bu tür organizasyonların, ilçenin uluslararası tanıtımına önemli katkılar sunduğu belirtilirken, Rota Talas’ın her geçen gün daha fazla yerli ve yabancı ziyaretçinin ilgisini çektiği vurgulandı.

Gerçekleştirilen programla birlikte Talas’ın sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda kültür ve eğitim turizminin önemli duraklarından biri olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Uluslararası projelerle desteklenen bu buluşmaların, Talas’ın değerlerini dünyaya tanıtma noktasında önemli bir rol üstlendiği ifade edildi.