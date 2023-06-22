Rotary Kulübü ERÜ'ye cihaz bağışladı

Kayseri Rotary Kulübü, ‘Global Grant Projesi’ çerçevesinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ultrason cihazı bağışladı.

Kayseri Rotary Kulübü tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kullanılmak üzere ultrason cihazı bağışlandı. Meme kanserinin teşhisinde büyük rol oynayacak cihazı bağışlayan Kayseri Rotary Kulübü Başkanı Ülkü Aktaş’a Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu tarafından plaket takdim edildi. Burada bir konuşma yapan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, bağışta bulunan Kayseri Rotary Kulübüne teşekkür ederek, “Üniversitemizin yüzde 70-80’ni hayırseverler tarafından kurulmuş. Neredeyse her binanın üzerinde bir hayırseverin adı var. Bizim tıp fakültemizde de her binanın üzerinde bir hayırseverin adı yazar. Bizim hastanemizde birçok hayırseverin adı odalara, ünitelere ve cihazlara verilmiştir. Bu da halkın üniversiteyi ve hastaneyi sahiplendiğini gösteriyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Rotary Kulübü pandemi döneminde de hastanemize bir cihaz daha bağışlamıştı. Şimdi de bir ultrason cihazıyla geldiler. Ben Rotary Kulübü’ne çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Serap Doğan da, “Bu bağış hastanemiz adına çok değerli. Meme kanseri kadınlarda en çok görülen kanser türü ve hastanemize yaklaşık yıllık 400 kadar tanı almış meme kanseri hastamız başvurmakta. Tanı ve tedavisi yapılmış 3 bin kadar takipte olduğumuz hasta var. Bu anlamda oldukça yoğun çalışan bir merkeziz. Ayrıca Kayseri dışından da hasta kabul eden önemli bir merkezi konumundayız. Bu anlamda yapılan bağışın anlamına ulaşacağını düşünüyoruz. Ben Rotary Kulüp Ailesi’ne çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kayseri Rotary Kulübü Başkanı Ülkü Aktaş ise, Erciyes Üniversitesi’nden ellerini çekmeyeceklerini dile getirerek, “Yaklaşık 6 aylık bir süreçte bu projeyi hayata geçirmeyi planladık. Rotary Kulübü’nün hedefi kendinden önce topluma hizmet etmektir. Cihazımızın bedeli yaklaşık 55 bin dolar. Bunun tamamı yurt dışındaki sponsorlarımız ile kulübümüz arasında paylaşılarak karşılanmıştır. İnşallah sizlerin hizmetinde çok daha iyi işlere yarayacağını düşünüyoruz. İnşallah üniversitemizi ve hastanemizin üzerinden elimizi çekmeyeceğiz. Daha büyük projelere imza atmayı düşünüyoruz” dedi.