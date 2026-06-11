RTÜK Başkan Vekili Güçer'den Kayseri Ziyareti

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş’ın eşlik ettiği ziyarette Dr. Deniz Güçer, 1 milyon 260 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ni gezerek tesisler hakkında bilgi aldı. Millet Bahçesi içerisinde hizmet veren ve Kayseri’nin zengin gastronomi mirasını yaşatan Mutfak Sanatları Merkezi’ni de inceleyen Güçer, merkezde yürütülen faaliyetleri yakından takip etti.

Merkezde görev yapan personelle sohbet eden ve çalışmalarında kolaylıklar dileyen Güçer, Kayseri mutfağının tanıtılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına ortaya konulan çalışmaları takdir etti.

Ziyaret kapsamında Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş tarafından, Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları arasında yer alan ve kentin simge değeri Erciyes’i anlatan “Erciyes” kitabı da Dr. Deniz Güçer’e takdim edildi.

Kayseri’nin kültürel, sosyal ve gastronomik değerlerini modern şehircilik anlayışıyla buluşturan projelerden duyduğu memnuniyeti dile getiren RTÜK Başkan Vekili Dr. Deniz Güçer, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ve Mutfak Sanatları Merkezi’ni çok beğendiğini belirterek, bu önemli yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ve tebriklerini iletti.

Büyükşehir Belediyesi şehrin kültürel mirasını koruyan ve toplumun her kesimine hitap eden projeler üretmeye devam ederken, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ve Mutfak Sanatları Merkezi’nin Kayseri’nin marka değerine katkı sunan örnek yatırımlar arasında yer alıyor.