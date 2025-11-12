RTÜK: En çok haberler izleniyor Kadınlar daha fazla televizyon seyrediyor

Medyametre Medya Kullanım Alışkanlıkları Araştırması’nın 2024 yılı döneminde, Türkiye genelinde 15 yaş ve üzeri toplam 15 bin 766 katılımcıyla görüşme gerçekleştirildi. Araştırma kapsamında bireylerin televizyon, radyo ve isteğe bağlı yayın içeriklerini tüketme alışkanlıkları ile internet ve sosyal medya platformlarını kullanma eğilimlerine dair veriler ortaya kondu. Ayrıca katılımcıların medya mecralarının hangilerini hangi sıklıkla, hangi saat dilimlerinde, kaç saat kullandıkları ve bu mecralara hangi cihazlarla erişim sağladıkları tespit edilmiş ve elde edilen veriler detaylıca incelendi. Bu kapsamda Türkiye'de günlük ortalama televizyon izleme süresi 3 saat 43 dakika, 65 yaş ve üzeri grupta 5 saat 16 dakikaya çıktığı belirlendi.

EN ÇOK İZLENEN PROGRAM TÜRÜ: HABER

Araştırmaya göre en sık izlenen program türlerinin başında haberler geliyor ve izlenme oranı yüzde 89,3. Bunu yüzde 85,7 ile dizi/film, yüzde 64 ile yarışma programları ve yüzde 45,4 ile belgeseller takip ediyor.

Araştırmaya göre, kadınların yüzde 92,2’si, erkeklerin ise yüzde 79’u dizi ve film izlemeyi tercih ediyor. Dizi ve filmleri en çok izleyen yaş grubu ise yüzde 90,4 ile 55-64 yaş aralığı olarak belirlendi. Günlük ortalama televizyon izleme süresi ise kadınlarda 4 saat 2 dakika, erkeklerde 3 saat 25 dakika olarak kaydedildi.