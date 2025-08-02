RTÜK'ten aile dostu yapımlara teşvik: Başkan Avanlıer'den Kayseri'de de uygulansın çağrısı

RTÜK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ile, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da desteğiyle Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri verilecek. Bu kapsamda Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer de konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu tür çalışmaları desteklediklerini belirterek, Kayseri özelinde de benzer uygulamaların yapılması gerektiğini ifade etti. Avanlıer, “Bu uygulamayı destekliyoruz. Toplumun temel yapı taşı aileye önem veren ve gençlerin, çocukların ruhsal ve ahlaki gelişimini destekleyen bu tür içerikler sadece bugünümüze değil yarınımızı da inşa eden büyük bir adımdır. Gençlerimizin, çocuklarımızın hayatında televizyon ve dijital medya içeriklerinin çok farklı bir yeri var. Bu sebeple değerlerimizi önceleyen ve değerlerimizin öne çıkmasını sağlayan içeriklerin artırılmasını ve aileyi merkeze alan yapımların teşvik edilmesi, çoğalmasını toplumsal geleceğimize önemli bir adım olarak görüyoruz. Son kalemiz aile, ailem benim her şeyim sloganını vurguladık. Bu tür içeriklerin, yayınların çoğalmasını destekledik. Aile üzerinden yapılacak tüm çalışmalar, etkinlikler sadece kamunun, idareci, yöneticilerin değil fert fert hepimizin sorumluluğundadır. Kayseri özelinde de bu tür çalışmalar yapılabilir. Kısa film, resim yarışmaları, okullarda yapılacak kompozisyon çalışmaları ile gençlerin, çocukların gönüllerine aile vurgusunu yerleştirmek lazım diye düşünüyoruz” diye konuştu.