Ruh halindeki mevsimler değişimler: Kış depresyonu

Sonbahar ve kış aylarında artış gösteren kış depresyonu enerji kaybı, düşük motivasyon ve genel ruh halindeki çöküntü ile kendini belli eder. Uzmanlar gün ışığına çıkmak, hareket edin, dengeli beslenmek ve sosyalleşmek ile bu durumun önüne geçilebileceğini vurguluyor.

Kış depresyonu kendini enerji kaybı, düşük motivasyon ve genel ruh halindeki çöküntü ile kendini belli ediyor. Uzmanlar ise 4 küçük adım ile bu durumun önüne geçilebileceğini ifade ediyor. Uzman hekimler güneş ışığından faydalanmanın ruh halini canlandıracağını, düzenli egzersizler ile enerji seviyesinin artırılacağını, vitamin ve mineral açısından zengin gıdalar tüketilmesi gerektiği ve sosyalleşerek yalnızlık hissinden uzaklaşmak gerektiğini vurguluyor.

