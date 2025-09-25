'Ruh sağlığı iş hayatında verimliliğin temelidir'

İş hayatında yaşanan zorluklar uzun süreli stres, kaygı, öfke, tükenmişlik ve motivasyon kaybı gibi duygusal zorluklara yol açar. Psikolog Yağmur Koç, iş hayatında yaşanan zorlukların bedenimizi yormasının yanında psikolojimizi de etkilediğini, asıl gücün ihtiyaç duyduğunda mola verebilmek, sınır koyabilmek ve destek istemekten geçtiğini vurguladı. Psikolog Koç, “İş hayatında hepimiz zaman zaman zorluklarla karşılaşırız; bitmeyen sorumluluklar, anlaşmazlıklar ve yoğun tempo gibi. Bazen bu yükler ruhumuzu da yorar. Ama unutulmamalıdır ki; güçlü olmak, her şeyi sessizce sırtlamak değildir. Asıl güç; ihtiyaç duyduğunda mola verebilmek, sınır koyabilmek ve destek istemekten geçer. Küçük adımlar, derin bir nefes, kısa bir yürüyüş, güvenilen biriyle konuşmak, sandığımızdan çok daha fazla iyileştirir. İşte o zaman, zorlukların altında ezilmek yerine onlardan güçlenerek çıkmak mümkün olur. İş hayatında yaşanan sıkıntılar sadece bedenimizi değil, psikolojimizi de yorar. Uzun süreli stres; kaygı, öfke, tükenmişlik ve motivasyon kaybı gibi duygusal zorluklara yol açar. Zihnimiz sürekli alarm halinde olduğunda, en basit sorunlar bile ağır gelebilir. Bu yüzden mola vermek, duygu farkındalığı geliştirmek, sınırlar koymak ve gerektiğinde profesyonel destek almak çok önemlidir. Unutmayın; ruh sağlığı, iş hayatında verimliliğin de sürdürülebilir mutluluğun da temelidir” ifadelerinde bulundu.