Ruhsatı olmayan iş yerlerinin ruhsatlandırması meclis gündeminde

Melikgazi Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı, Melikgazi Belediyesi Başkan Vekili Gökhan Ülke başkanlığında gerçekleştirilirken ruhsatı olmayan (meskeni olmayan) iş yerlerinin ruhsatlandırılması talebi görüşüldü.

Melikgazi Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı, Melikgazi Belediyesi Başkan Vekili Gökhan Ülke başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, 24 asıl, 3 ek gündem ve 1 önerge meclis üyelerinin görüşlerinin alınması ile sonuçlandı.

Toplantıda, AK Parti Meclis üyesi İlhan Seçkin tarafından sunulan önerge ile ‘Ruhsatı olmayan (meskeni olmayan) iş yerlerinin ruhsatlandırılması talebi görüşüldü. Meclis üyelerinin görüşlerinin alınmasının ardından söz konusu önerge, İmar ve Hukuk Komisyonu tarafından görüşülmesi kabul edildi.

