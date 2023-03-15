Ruhsatsız silah satışı yapanlara Şafak Operasyonu

Kayseri’de polis ekipleri tarafından ruhsatsız silah satışı yapan şahıslara yönelik şafak operasyonunda 3 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ruhsatsız silah satışı yapan şahıslara yönelik şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.