Ruhsatsız tabanca elinde patladı

Kocasinan ilçesinde iddiaya göre yanlışlıkla ateş ederek kendini elinden yaralayan şahsın hastane yakınlarında sakladığı tabanca polis ekipleri tarafından ele geçirildi.

Ruhsatsız tabanca elinde patladı

Olay saat 00.30 sıralarında maydana geldi. İddiaya göre Argıncık Mahallesinde meydana gelen olayda, F.Ç. (36) iddiaya göre yanında bulunan ruhsatsız tabancayla kendini  elinden yaraladı. Şahıs Devlet Hastanesine giderken tabancayı yol üstünde bir yere sakladı. F.Ç.’nin tedavisi yapılırken polis ekipleri  tarafından yapılan çalışmalarda, tabancayı yakınlardaki bir otelin yangın merdiveni kısmında ele geçirildi. Tedavisi yapışan F.Ç. için gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.

Haber Merkezi

