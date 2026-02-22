Ruhsatsız tabanca elinde patladı

Olay saat 00.30 sıralarında maydana geldi. İddiaya göre Argıncık Mahallesinde meydana gelen olayda, F.Ç. (36) iddiaya göre yanında bulunan ruhsatsız tabancayla kendini elinden yaraladı. Şahıs Devlet Hastanesine giderken tabancayı yol üstünde bir yere sakladı. F.Ç.’nin tedavisi yapılırken polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, tabancayı yakınlardaki bir otelin yangın merdiveni kısmında ele geçirildi. Tedavisi yapışan F.Ç. için gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.