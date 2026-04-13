  • Rumlardan Çirkin Provakasyon: Hulusi Akar'ın Posterini yırtıp, bayrak yaktılar

Son günlerde Kıbrıs'ta gerçekleştirilen Paskalya kutlamaları, bazı provokatif eylemlerle gölgelenmiş durumda. Kutlamalar sırasında, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayraklarının yakılmasının yanı sıra, Kayseri Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın posterinin de ateşe verildiği dikkat çekti.

Görüntülerde, Akar’ın Türk bayrağı ile birlikte yer aldığı posterin yakıldığı ve posterin altına yazılan ifadelerin dikkat çektiği görüldü. Yazılan ifadelerde, “bir sonraki Paskalya’nın KKTC’de Karpaz bölgesinde bulunan Apostolos Andreas Manastırı’nda olacağı” iddiası öne çıkıyor. Bu durum, kutlamaların sadece dini bir anlam taşımadığını, aynı zamanda siyasi bir mesaj verme amacı güttüğünü de ortaya koyuyor.

Tepkiler ve Sonuçlar

Bu tür eylemler, Kıbrıs'taki gerginliği artırırken, toplumda da farklı tepkilere yol açtı. Siyasi liderlerin ve halkın bu duruma nasıl yanıt vereceği merak konusu. Paskalya kutlamalarının böyle bir provokasyonla anılması, hem dini bir bayramın ruhuna hem de Kıbrıs'taki barış sürecine olumsuz etki edebilir.

Bu olaylar, uluslararası ilişkilerde ve bölgesel dinamiklerde yeni tartışmalara yol açabilir. Kıbrıs'ta barış ve istikrarın sağlanması için bu tür eylemlerin önlenmesi büyük önem taşıyor.

