Rus ve Türkmen heyetleri ile mobilya sektörü protokolü

Kayseri, mobilya sektöründe küresel bir merkez olma hedefi doğrultusunda Türkmenistan ve Rusya’dan gelen alım heyetlerini ağırladı. Üç gün süren programda önemli ticari temaslar ve iş birliği protokolü hayata geçirildi.

Kayseri, mobilya sektöründeki üretim gücünü uluslararası arenaya taşımaya devam ederken Kumsmall Mobilya AVM’de düzenlenen organizasyon kapsamında Türkmenistan ve Rusya’dan gelen alım heyetleri, Kayserili üreticilerle üç gün boyunca bir araya geldi.

Kayseri’nin güçlü üretim altyapısını yerinde inceleyen Türkmen ve Rus heyet, mobilya üreticileriyle gerçekleştirdiği B2B görüşmelerde yeni ticari bağlantıların temellerini attı. Kumsmall AVM bünyesindeki mağazaları da ziyaret eden iş insanları, firmalarla birebir temas kurarak olası iş birliklerini detaylandırdı.

Ziyarette stratejik bir iş birliği için de adım atılırken, Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya ile heyette yer alan Rusya İç Mimarlar Birliği Başkanı Andrei Radaev iki ülke arasında mobilya ve iç mimarlık alanlarında kalıcı iş birlikleri yapılması için protokol imzaladı.

Heyet, Kayseri’nin turizm potansiyelini tanımak amacıyla Erciyes Kış Turizm Merkezi’ni ziyaret etti. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, bölgenin uluslararası turizm vizyonu ve yatırımları hakkında bilgi verdi.

Konuk heyet için düzenlenen programın son gününde, Türkmen İş İnsanları tarafından Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya’ya Türkmenistan’ın milli kıyafeti giydirildi.