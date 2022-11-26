Rusya ve Polonya'dan Erciyes'e charter seferi

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi yeni sezona tüm hızıyla hazırlanırken, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı bu yıl yabancı ziyaretçi sayısında rekor kıracakları tahmininde bulundu.

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  • 26.11.2022 12:07
  • Güncelleme: 26.11.2022 12:47
Rusya ve Polonya'dan Erciyes'e charter seferi
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Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi yeni sezona tüm hızıyla hazırlanırken, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı; bu yıl yabancı ziyaretçi sayısında rekor kıracakları tahmininde bulundu.

Ülkenin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı’nda sezon hazırlıkları aralıksız devam ediyor. Son yıllarda yapılan çalışmalarla Rusya ve Polonya’dan charter seferlerle kente gelen yabancı turist sayısında gözle görülür artış yaşanırken, seferlerin bu yıl da devam edeceği belirtildi. Yabancı misafirleri Erciyes’e çekmeye çalıştıklarını ve bu yıl rekor kıracaklarını tahmin ettiklerini ifade eden Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı; "Charter seferleri geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi inşallah bu yıl da devam edecek. Polonya ve Rusya charterlarımız devam edecek. Özellikle Rusya için bu sene çok fazla alternatif olmadığından dolayı, diğer birçok kayak merkezi ülkeleri sınırları kapattığından dolayı Ruslar için Erciyes yegane alternatif görünüyor. Tabi ki siyasi konjektür ne getirir bilemeyiz. Neticede savaş ortamında bir ülke. Ama şuanda planlandığı şekliyle haftada en az 5 uçak, ortalama haftada bin kişi Rusya’dan gelecektir. Bunun yanı sıra Türkiye’de yaşayan Rusların ve diğer Ukraynalıların taleplerini de düşündüğümüz zaman bu yıl yabancı ziyaretinde rekor kıracağımızı tahmin ediyoruz. Ayrıyeten Polonya devam edecek. Birkaç ülkeyle de görüşmelerimiz devam ediyor. Bunun yanı sıra ana pazarımız olan Avrupa’dan özellikle Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ülkelerinden yabancı misafirlerimizi Erciyes’e çekmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

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İHA

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