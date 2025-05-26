Rüzgar'ın hayali doğum gününde gerçek oldu

Kayseri'de yaşayan otizmli özel çocuk Rüzgar Gazi'nin polis aracına binme hayali, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından doğum gününde gerçekleştirildi.

Rüzgar'ın hayali doğum gününde gerçek oldu

Kayseri’de yaşayan Rüzgar Gazi, doğum gününde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde ziyaret edilerek sürpriz bir kutlamayla sevindirildi.
En büyük hayali polis aracına binmek olan Rüzgar, doğum günü kutlamasının ardından polis aracına bindirilerek hayalini gerçekleştirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Rüzgar Gazi’nin doğum gününde onun mutluluğuna ortak olduk. Çocuklarımızın mutluluğu, huzuru ve güvenliği için tüm ekiplerimizle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Hunat Hatun Medresesi'nde Tarihi Nikah Töreni
Hunat Hatun Medresesi'nde Tarihi Nikah Töreni
ERÜ'de, 'Temiz Ellerden Temiz Hastanelere' Sempozyumu Gerçekleştirildi
ERÜ’de, “Temiz Ellerden Temiz Hastanelere” Sempozyumu Gerçekleştirildi
Süleyman Sefer Sarıaslan okçulukta Türkiye Şampiyonu oldu
Süleyman Sefer Sarıaslan okçulukta Türkiye Şampiyonu oldu
Kayseri Şehir Hastanesi'nde Unutulmaz Bir Tiyatro Gösterisi: 'Aşk Olsun'
Kayseri Şehir Hastanesi'nde Unutulmaz Bir Tiyatro Gösterisi: "Aşk Olsun"
Şampiyonun Adı Değişmedi Talas Belediyespor
Şampiyonun Adı Değişmedi; Talas Belediyespor
Yenidoğan Mahallesi'nde Bayram Öncesi Altyapı ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Hızla Devam Ediyor
Yenidoğan Mahallesi'nde Bayram Öncesi Altyapı ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Hızla Devam Ediyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!