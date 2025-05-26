Rüzgar'ın hayali doğum gününde gerçek oldu

Kayseri’de yaşayan Rüzgar Gazi, doğum gününde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde ziyaret edilerek sürpriz bir kutlamayla sevindirildi.

En büyük hayali polis aracına binmek olan Rüzgar, doğum günü kutlamasının ardından polis aracına bindirilerek hayalini gerçekleştirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Rüzgar Gazi’nin doğum gününde onun mutluluğuna ortak olduk. Çocuklarımızın mutluluğu, huzuru ve güvenliği için tüm ekiplerimizle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.