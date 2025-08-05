Saadet İl Başkanı Altun: 'Gazze yardımında görev almaya hazırız'

“KAPTAN SAADET ROTA GAZZE” İÇİN İSTİŞARE

Toplantının ikinci gündeminin ise Gazze’ye yönelik insani yardım organizasyonu olduğunu ifade eden Erdal Altun, “Milli Görüşçü Kuruluşlarımız aracılığıyla başlatılan ‘Kaptan Saadet Rota Gazze’ organizasyonu kapsamında, ablukanın delinmesi ve yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için üzerimize düşen her sorumluluğu almaya hazırız” şeklinde konuştu.

“NİYET HAYIR, AKIBET HAYIR”

Altun, “Yaralı coğrafyalara nefes olacak her girişimi destekliyor, Rabbimizden niyetimizi ve gayretimizi hayra çıkarmasını diliyoruz. Hem çevre için hem insanlık için yola çıkan bu iki anlamlı mücadelede teşkilat olarak var gücümüzle çalışacağız”

YEŞİL BİR TÜRKİYE İÇİN FİDAN KAMPANYASI GÜNDEMDEYDİ

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, bu haftaki il yönetim kurulu toplantısında iki önemli başlığı ele aldıklarını açıkladı. İlk olarak, orman yangınlarından etkilenen bölgelerin yeniden ağaçlandırılması amacıyla Saadet Partisi Genel Merkezi tarafından başlatılan fidan dikme kampanyasının tüm detaylarının masaya yatırıldığını belirtti. Ağaçlandırma kampanyasına Kayseri'den katılmak isteyenlerin fidan.saadet.org.tr adresi üzerinden ücretsiz olarak başvurabilecekleri de ifade edildi. Ayrıca, yaklaşan yerel seçimlere yönelik stratejilerin ve hazırlıkların da toplantının ikinci ana gündem maddesi olduğunu sözlerine ekledi.

Altun, “Kampanyanın daha geniş kitlelere ulaştırılması, toplumsal farkındalık oluşturulması ve sahada etkin bir çalışma yürütülmesi için kapsamlı bir plan hazırlıyoruz” dedi.