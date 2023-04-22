Saadet'li Arıkan: 'Artık gönüllerdeki sempatiyi sandığa yansıtma zamanıdır'

Saadet Partisi ev sahipliğinde düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri 2. sıra milletvekili adayı Mahmut Arıkan, 'Artık gönüllerdeki sempatiyi sandığa yansıtma zamanıdır' dedi.

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  • 22.04.2023 17:57
  • Güncelleme: 22.04.2023 19:39
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Saadet'li Arıkan: 'Artık gönüllerdeki sempatiyi sandığa yansıtma zamanıdır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Saadet Partisi ev sahipliğinde düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri 2. sıra milletvekili adayı Mahmut Arıkan, “Artık gönüllerdeki sempatiyi sandığa yansıtma zamanıdır” dedi.

Saadet Partisi ev sahipliğinde düzenlenen programda Millet İttifakı Kayseri milletvekili adayları ve parti üyeleri bayramlaştı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan CHP Kayseri 2. sıra milletvekili adayı Mahmut Arıkan, nezaket ve hoşgörüyü Kayseri’de inşa edeceklerini söyleyerek, “Biz Türkiye’de Millet İttifakı olarak, Kayseri’mizde Millet İttifakı olarak öyle bir çalışma yapacağız ki 14 Mayıs akşamı herkes mutlu olacak. Hiç kimse üzülmeyecek. Kazanan sevinecek, kaybeden de kaybettiği için sevinecek. Öyle bir ortamı hep beraber inşa edeceğiz. Biz öyle bir seçim dönemi geçireceğiz ki 14 Mayıs’ta sandık başında görev yapan kardeşlerimiz görevleri bittiğinde kol kola okuldan ayrılacaklar, evlerine beraber hareket edecekler. Nezaket ve hoşgörüyü Kayseri’de inşa edeceğiz. İktidar hep bir beka probleminden bahsedip duruyor, ülkenin bölünme tehlikesine karşı karşıya olduğunu söylüyor. Bir beka problemi var doğru ama bu ülkenin beka problemiz sizsiniz. Siz gittiğiniz takdirde bu ülkenin beka problemi ortadan kalkacak. Allah’ın izniyle gönüllere girdik. Artık gönüllerdeki sempatiyi sandığa yansıtma zamanıdır. Gönüllerde bize olan teveccühü 14 Mayıs’ta sandığa yansıtacağız. Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı yapacağız. Millet İttifakı adayları da parlamento da en yüksek derecede temsil gücüne sahip olması için bir paydaş içerisinde olacağız” şeklinde konuştu.

CHP Kayseri 1. sıra milletvekili adayı Aşkın Genç de, “Türk insanının birlikte mesut bir şekilde yaşamaktan başka bir isteği yoktur. 6 partinin genel başkanı ülkenin önünü açtılar. Cumhuriyetin 2. yüzyılına girerken, inşallah bu seçimlerde hayata geçecek. Bizlerde bunun hayata geçmesi için hep beraber liderimizle mücadele vereceğiz” dedi.

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İHA

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