Saadet Lideri Karamollaoğlu CHP mitinginde konuştu

İktidarın memleketi parsel parsel sattığını, satın alanlara vatandaşlık hakkının verildiğini iddia eden Saadet Lideri Karamollaoğlu, bölgede mutlaka barışın tesis edilmesi gerektiğini ifade etti.

Coşkulu kalabalık tarafından 'Mustafa Kemal'in askerleriyi'z sloganlarıyla konuşan Karamollaoğlu, meydandaki kalabalığa teşekkür ederek, seçimden en iyi sonucu alacaklarını iddia etti.