Saadet Lideri Karamollaoğlu CHP mitinginde konuştu
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollooğlu, CHP'nin Kayseri mitinginde, Ak Parti iktidarının ekonomik uygulamalarını eleştirdi.
- 29.04.2023 14:05
- Güncelleme: 29.04.2023 14:08
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
İktidarın memleketi parsel parsel sattığını, satın alanlara vatandaşlık hakkının verildiğini iddia eden Saadet Lideri Karamollaoğlu, bölgede mutlaka barışın tesis edilmesi gerektiğini ifade etti.
Coşkulu kalabalık tarafından 'Mustafa Kemal'in askerleriyi'z sloganlarıyla konuşan Karamollaoğlu, meydandaki kalabalığa teşekkür ederek, seçimden en iyi sonucu alacaklarını iddia etti.
Haber Merkezi
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