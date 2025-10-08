Saadet Parti Genel Başkanı Arıkan 'İlk iş olarak İncirlik ve Kürecik üssünü kapatın'

Uluslararası kara sularda Gazze’ye doğru yol alan Özgürlük Filosu’na yönelik müdahale sonrası İsrail tarafından Saadet Partisi Milletvekilleri Necmettin Çalışkan ve Mehmet Atmaca ile Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün, alıkonuldu.

Konuya ilişkin Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, alıkonulan 3 milletvekilinin durumu hakkında bugün saat 12.20’de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İncirlik ve Kürecik üssünün kapatılması gerektiğini belirterek; “İlk çağrımız Sayın Cumhurbaşkanına. Sayın Cumhurbaşkanı; Türkiye Cumhuriyeti devletinin seçilmiş 3 milletvekili İsrail askerleri tarafından uluslararası sularda alıkonulmuştur. Bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin itibarı meselesidir. Bu durum karşısında herhangi bir aktivistimiz, milletvekilimiz herhangi bir İsrail hapishanesine girmeden, herhangi bir başka muameleye maruz kalmadan, hatta gözaltına bile alınmadan Türkiye’ye getirilmesini temin edin. Bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin itibar meselesidir. Ayrıca derhal Milli Güvenlik Kurulu’nu ve tüm güvenlik bürokrasisini artık hayata geçirin. İsrail için ticari, hukuki, siyasi, askeri tüm caydırıcı tedbirleri kamuoyuyla bir an evvel paylaşın. İlk iş olarak İncirlik ve Kürecik üssünü kapatın. Kapatın ki İsrail’in gözleri kör olsun. Petrol vanalarını kapatın, İsrail Gazze’yi bombalamak üzere uçak havalandırmasın. Bütün limanları kapatın, İsrail’in can damarı kesilsin. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Sumud filosunun hukuki akıbeti, Mavi Marmara’daki gibi olmasın. Bu vicdan girişimi, hiç bir maddi bedele, hiç bir anlaşmaya kurban edilemez. Bundan sonraki filoların akıbeti belli. Ablukayı kırmak ve Gazze sahilinde bekleyen o çocuklarla buluşabilmektir” ifadelerini kullandı.