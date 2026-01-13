Saadet Parti'li Onat: Sahabiye'de Yollar Balık Tutulacak Hale Geldi

“BU YOLDA YÜRÜNMEZ, BALIK TUTULUR”

Sahabiye Mahallesi’nde yağış sonrası oluşan manzarayı yerinde incelediklerini belirten Selçuk Onat, “Kayseri’nin merkezinde, her gün onlarca öğrencinin ve vatandaşımızın kullandığı yolda adeta balık tutulacak hale gelinmiştir. Bu tablo, ihmalkârlığın açık göstergesidir” ifadelerini kullandı.

SORUMLU KİM, ÇÖZÜM NEREDE?

Bölgenin Kocasinan sınırları içinde olmasına rağmen ne Kocasinan Belediyesi’nin ne de Büyükşehir Belediyesi’nin soruna sahip çıktığını vurgulayan Onat, “Ortada sahipsiz bırakılmış bir mahalle var. Yol perişan, ulaşım zor, güvenlik riski her geçen gün artıyor. Yetkililer topu birbirine atıyor” dedi.

ÖĞRENCİLER VE VATANDAŞLAR MAĞDUR

Yolun özellikle öğrenciler tarafından yoğun şekilde kullanıldığını hatırlatan Selçuk Onat, oluşan su birikintileri ve çamurun hem sağlık hem de güvenlik açısından ciddi risk oluşturduğunu dile getirdi. Onat, “Bu şartlarda çocuklarımız okula, vatandaşımız işine nasıl gidecek?” diye sordu.

“SAHABİYE SAHİPSİZ DEĞİLDİR”

Saadet Partisi olarak konunun takipçisi olacaklarını belirten Selçuk Onat, “Sahabiye Mahallesi sahipsiz değildir. Belediyeleri sorumluluk almaya, geçici çözümler yerine kalıcı altyapı çalışmaları yapmaya davet ediyoruz” ifadeleriyle çağrıda bulundu.