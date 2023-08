Saadet Partili Recep Güngör: “Hızlı tren projesi yılan hikayesine döndü”

Hızlı tren projesi bir yılan hikâyesine döndü. 2014-2015 yıllarında bu projenin biteceği ve Kayserimize hızlı trenin geleceği söylendi. O dönemden bu yana bakanlarımız, belediye başkanlarımız her açılışta, her seçim öncesinde müjdesini verdiler. ‘Geldi, geliyor, gelecek sene ihalesi yapılacaktı, yüklenicisi belirlenecekti, temeli atılacaktı, iki-üç yıl içerisinde bitecekti’ gibi açıklamalar yapıldı. İnsanlarımız da artık bu konudan müjde duymaktan usandı. Her zaman bir tarih verildi ama hiçbir zaman bu sözler tutulmadı, Kayseri bu hızlı trene kavuşamadı” dedi.

Saadet Partisi Hukuktan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Recep Güngör, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Siyasi Gündem’ programına katılarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı. Güngör, partisinin genç bir yapılanmaya sahip olduğunu ve gençliğe gerçekten önem veren bir parti olduğuna vurgu yaparak, “Deneyimli siyasetçilerden faydalanmak lazım ancak gençler olmazsa yeni rotalar çizemeyiz, yeni anlayışları ve gelişmeleri de takip edemeyiz. Yani bu işi harmanlamak lazım, kendi teşkilatımıza baktığımızda genç bir yapılanmamız var. Vekilimiz Mahmut Arıkan, İl Başkanımız, Gençlik Kolları başkanımız konumlarına göre genç isimler ve ayrıca gerçekten gençliğe önem veren bir siyasi partiyiz. Saadet Partisi teşkilatının da son seçimlerde ne kadar dinamik olduğunu gösterdik. Partimize katılmak isteyen gençler de il başkanlıklarımıza gelebilirler, dijital ortamlardan da bize ulaşabilirler” ifadelerini kullandı.

‘897 TANE SOMUT PROJEMİZ VAR’

Saadet Partisi’nin web sitesinde stratejilerinden, problem çözümlerine kadar birçok çalışmanın ‘Saadet Çözer’ bölümünde bulunduğunu belirten Güngör, “Saadet Partimizin internet sitesinde stratejiler, siyasi anlayışlarımız ve ülkemizin problemlere dair ne yapması gerektiğine ilişkin her şey yazıyor. Bir genç, Saadet Partisi’nin sitesine girdiğinde Saadet Partisi’nin ülkede problemleri nasıl çözebileceğini görebilir. Sitemizde ‘Saadet Çözer’ isimli bir sekmemiz var. O sekmede yaklaşık 21 tane başlığımız var; gençlikten ulaşıma, adaletten ekonomiye, dış politikadan terör sorununa, kutuplaşmalardan sığınmacı-mülteci-kaçak sorununa ve eğitim problemlerine ilişkin her şey yazıyor ve bu başlıklar altında 897 tane somut ve detaylı projemiz var” dedi.

‘YASALAR UYGULAYICILAR İNİSİYATİFİNE BIRAKILMAMALI’

Sosyal medya yasasının uygulayıcıların inisiyatifinde uygulanırsa bambaşka bir şeye dönüşebileceğini belirten Güngör, “Sosyal medya, herkesin elinin altında. Orada görüşlerini belirtebiliyor, mağduriyetlerini dile getirebiliyor, aynı fikirde ve konuda bulunan kişilerle hareket edebiliyor. İktidarın medya üzerinde bu kadar baskısının olduğu bir dönemde sosyal medyayı çok önemsiyoruz, sosyal medyadan başka bir çaremiz de yok. Ancak Türkiye’de yaşıyorsak; Türkiye Cumhuriyeti’ndeki vekillerimizin bize sağladığı kanunlara uymak zorundayız, ‘Sosyal Medya Yasası’ da çıktıysa biz de buna uymak zorundayız ancak o yasayı kullanma hakimiyetinde bulunan kişiler de kendi inisiyatiflerine göre değil de yasanın gerektirdiği ölçüde, insanların ifade özgürlüğünü engellemeyecek şekilde uygulamaları gerekiyor. Yasaları istediğiniz kadar uygulayın ancak uygulayıcıların elinde bambaşka bir şeye de dönüşebilir” diye konuştu.

‘İNSANLAR CİDDİ YOKSULLUK İÇERİSİNDE’

Mevcut iktidarın ekonomik politikalarına eleştiriler yönelten ve geçmiş politikaların halkın büyük bir çoğunluğunu yoksullaştırdığını iddia eden Güngör, “Yapısal reformlar yapmamamız ekonomimizde ciddi sıkıntılar oluşturdu. 2021 yılının ekim ayında da faiz, enflasyon kısır döngüsünden de çıkamadık, piyasanın güvendiği kişiler de görevden alındıktan sonra ekonomimiz de artık dibe vurdu. Konut, araç fiyatları beşe, ona katlandı. Her gün yeni bir zam haberiyle uyandık. İnsanlar ciddi bir yoksulluk içine düştü, asgari ücretlilerin ekonomiden aldığı pay yüzde 36’dan yüzde 25’lere düştü. Ekonomiden ciddi pay alan insanlar da refahlarını katladı ancak halkın geneli bu durumdan ciddi manada olumsuz etkilendi. Biz bu durumları genel seçimde anlattık ancak halkımızın verdiği karara saygı duyduk. Artık yerel seçimler için çalışmalara başladık, şu anda bu çalışmaları devam ettiriyoruz” dedi.

‘HIZLI TREN PROJESİ YILAN HİKAYESİNE DÖNÜŞTÜ’

Hızlı tren projesinin her seçim öncesinde, açılışlarda müjdesinin verildiğini ancak bu sözlerin tutulmadığını iddia eden Güngör, “Kayseri’de artık genel siyasetin olumsuz etkilerini bırakıp Kayserimiz için neler yapabileceğimizi değerlendirmemiz lazım. Hızlı tren mevzusu bir yılan hikayesine döndü. 2010’da başlayan bir süreç var, rahmetli Veli Altınkaya isimli bir gazeteci abimiz vardı, onun çığlıklarıyla başlamıştı bu süreç yoksa o dönemin siyasetçileri ve bakanları bu konunun adını bile anmadılar. 2014-2015 yıllarında bu projenin biteceği ve Kayserimize hızlı trenin geleceği söylendi. O dönemden bu yana bakanlarımız, belediye başkanlarımız her açılışta, her seçim öncesinde müjdesini verdiler. ‘Geldi, geliyor, gelecek sene ihalesi yapılacaktı, yüklenicisi belirlenecekti, temeli atılacaktı, iki-üç yıl içerisinde bitecekti’ gibi açıklamalar yapıldı. İnsanlarımız da artık bu konudan müjde duymaktan usandı. Her zaman bir tarih verildi ama hiçbir zaman bu sözler tutulmadı, Kayseri bu hızlı trene kavuşamadı” dedi.

‘ARTAN NÜFUSE GÖRE TESİS İNŞA EDİLMELİ’

Talas’ta bir okuldaki öğrencilerin başka bir okula nakledilmesi hakkında konuşan Güngör, “Problem sadece bir okuldaki fazla öğrencinin taşınması değil, aslında eğitimle alakalı genel bir problem. Talas ilçemizde nüfusumuzun aşırı bir şekilde artması söz konusu, oradaki kentsel dönüşüm çalışmalarında emsal oranlarının artırılması, düzenlenmesi belediyecilik adına güzel işlemler olabilir ama bunların yan etkilerini de görmemiz gerekiyor. Mustafa başkan, diğer belediyelere oranla kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırıyor ancak bunun da yan etkileri var. 20 tane bina yıkıp 40 bina yapınca kentsel dönüşüm aşaması açısından güzel ancak 20 bin kişi ise 40 bine çıkıyor. Artan nüfus sayısına göre sosyal, eğitim ve sağlık tesisleri inşa edilmesi gerekiyor. Ancak sadece eski binayı yıkıp yerine yenisini yaptığımız için bunları göz ardı ediyoruz. Bunların sorunları da yeni yeni ortaya çıkıyor. Talas Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarında hızlı ve güzel çalışıyorlar ancak bu konuları da göz ardı etmemeleri için de çağrıda bulunuyoruz” diye konuştu.

‘ARIKAN İLETİŞİ SİSTEMİ HALÂ SÜRDÜRÜLÜYOR’

Saadet Partisi’nin dijital mecraları ve il başkanlıkları dışında Mahmut Arıkan’a doğrudan ulaşılabilen bir sistemlerinin mevcut olduğunu söyleyen Güngör, “Henüz seçim sonuçlanmadan, Mahmut başkanın seçilip seçilemeyeceği belli olmadan öncesinde ‘Mahmut Arıkan İletişim Merkezi’ vardı ve o merkez halâ mevcut. O merkezden insanlar Mahmut başkanımıza direkt yazabiliyorlar, Mahmut başkan da bizzat kendisi ulaşıyor ve bu uygulama halâ devam ediyor. Mahmut başkan, bir yıl öncesinde de insanlarla iletişime geçmek için dijital mecrayı kullanıyordu, şimdi de aynı şekilde devam ettiriyor. Şu anki işlerin yoğunluğu biraz daha insanlarla birebir muhatap alınması durumunda ancak ulaşılabilir olmak çok önemli ve bu uygulama halâ sürdürülüyor” ifadelerini kullandı.