Saadet Partili Toprak, “ Personel maaşları için kredi çekiyorsanız kasa tam takır demektir”

Demek ki personel maaşları için kredi çekiyorsanız kasa tam takır demektir. Sizin sattığınız arsaların parası nerede? Sattığınız mülklerin paraları nerede? Aldığınız vergiler nerede? Devlet gönderilen bütçe nerede? Demek ki yorganınıza göre ayağınızı uzatmıyorsunuz demektir. Alakasız harcamalar yapıyorsunuz demektir” dedi.

Saadet Partisi Mahalli İdarelerden Sorumlu il Başkan Yardımcısı Harun Toprak, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Siyasi Gündem’ programına katılarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı. Toprak, belediyelerin personel maaşlarını kredi çekerek ödediklerini iddia etti.

‘MELİKGAZİ, KOCASİNAN VE TALAS BELEDİYESİ PERSONEL MAAŞINI KREDİ ÇEKEREK ÖDÜYOR’

SP Mahalli İdarelerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Harun Toprak, 3 belediyenin personel maaşını ödemek için kredi çektiğini iddia ederek, “Bu belediyeler ne yapıyor? Hiçbir şey yaptıkları yok. Allah'tan çok şükür hayırsever vatandaşlarımız var da sağlık ocağı, okul, cami gibi yerler onların sayesinde yapılıyor. Belediyeler de bunu üstlenmeye çalışıyor. Nasıl üstlenmeye çalışıyor? Sağlık ocağı yapılınca belediye yapmış gibi açılış törenleri yapılıyor. Bir hayırsever sağlık ocağı yaptıracağım diye gelmişse sen ona arsa vermek zorundasın. Kanunen yükümlüsün bunun için. Senin ekstra yaptığın bir şey değildir bu. Belediyenin görevleri arasındadır. Sağlık ocağını yaptığında arsayı da sen cebinden de vermiyorsun. Onun parasını da gidip hazineden alabiliyorsun, sistem bu şekildedir. Belediye olarak sen devrediyorsun belki ama sonuçta hazine sana bunun bu arsanın bedelini geri iade ediyor. Yani sanki hayırseverlerin yaptıkları bütün cami, okul gibi şeyler belediyelerin yaptığı bir hizmetmiş gibi lanse ediliyor. Siz belediye personelinin maaşını ödemek için kredi çekiyorsunuz. En büyük örneklerinden biri Melikgazi, Kocasinan ve Talas’tır. Talas, mayıs ayında 30 milyon lira kredi çekti. Bunun için ne kadar bir öngörüsüz bir yapıları varsa Eylül ayındaki meclis toplantısında 100 milyon lira daha kredi çektiler. Ne için; günlük harcama ve personel maaşları için. Demek ki personel maaşları için kredi çekiyorsanız kasa tam takır demektir. Sizin sattığınız arsaların parası nerede? Sattığınız mülklerin paraları nerede? Aldığınız vergiler nerede? Devlet gönderilen bütçe nerede? Demek ki yorganınıza göre ayağınızı uzatmıyorsunuz demektir. Alakasız harcamalar yapıyorsunuz demektir. Lüks ve şatafat içerisinde yaşıyorsunuz demek ki durum şekildedir” diye konuştu.