Saadet Partisi Develi İlçe Başkanı Mustafa Ülker, güven tazeledi

Saadet Partisi Develi İlçe Başkanlığı’nın 9. Olağan Kongresi, 26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Kongreye Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, il yönetim kurulu üyeleri, parti mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Gerçekleştirilen kongrede mevcut ilçe başkanı Mustafa Ülker yeniden seçilerek güven tazeledi.

Kongrede konuşan İl Başkanı Erdal Altun, “Bugün Mehter Marşı’na sırtını dönenler bilmelidir ki bu milletin ecdadı, yüzyıllar boyunca dünyaya adalet götürmüş, insanlığa örnek olmuş ve gerektiğinde bu değerler uğruna cephede canını ortaya koymuştur. Biz bu mirasın sahibiyiz ve hiçbir değerimize sırt dönmeyiz. Savunma sanayisindeki gelişmeler elbette önemlidir; ancak manevi çöküş yaşanıyorsa, eğitimden ekonomiye kadar her alanda sorun büyür. Türkiye’nin yeniden ayağa kalkması için ahlak ve maneviyat merkezli bir kalkınma anlayışına ihtiyaç vardır.” diye konuştu.

Kongrede konuşan İlçe Başkanı Mustafa Ülker ise Develi’nin sosyo-ekonomik sorunlarına dikkat çekerek; “Develi üretimin, alın terinin ve bereketin merkeziydi. Ancak bugün çiftçimiz maliyetler altında eziliyor, esnafımız ayakta kalmakta zorlanıyor, gençlerimiz ise gelecek göremediği için ilçemizi terk ediyor. Bir ülke için en büyük felaket, gençlerin umutlarını kaybetmesidir. Faizle büyüyen değil, üretimle büyüyen bir Türkiye mümkündür” açıklamasını yaptı.

Kongre, birlik ve beraberlik vurgusunun ön planda olduğu mesajlarla sona ererken, Saadet Partisi’nin hem yerelde hem genelde daha güçlü bir siyasi yürüyüş hedeflediği ifade edildi.