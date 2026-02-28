Saadet Partisi, Erbakan'ı 'Önce Ahlak ve Maneviyat' Mottosuyla Andı!

Açıklamada, “28 Şubat süreci; seçilmiş hükümete karşı vesayet odaklarının devreye girdiği, inanç özgürlüğünün kısıtlandığı, eğitim ve çalışma hayatında binlerce insanın mağdur edildiği karanlık bir dönemin adıdır” denildi. Hedef alınan isimlerin başında merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın geldiği ifade edildi. Erbakan’ın “önce ahlak ve maneviyat” şiarıyla hareket ederek, milletin inanç değerlerini koruma, adil bir ekonomik düzen kurma ve bağımsız bir Türkiye inşa etme mücadelesi verdiği belirtildi.

Saadet Partisi, Erbakan’ın Milli Görüş vizyonunu adalet, üretim, kalkınma ve güçlü Türkiye idealleri doğrultusunda sürdürme kararlılığını yineledi. 28 Şubat sürecinin sadece bir siyasi müdahale değil, aynı zamanda toplum mühendisliği, ayrımcılık ve hak ihlallerinin yaşandığı bir dönem olduğuna dikkat çekildi. Başörtüsü yasakları, katsayı adaletsizliği ve fişlemelerin milletin vicdanında derin yaralar açtığı ifade edildi.

Açıklamada, “Millet iradesi üzerinde hiçbir güç kalıcı değildir. Tarih göstermiştir ki, demokrasi dışı müdahaleler er ya da geç milletin azmi ve kararlılığı karşısında kaybetmeye mahkûmdur” denildi. Geçmişin acılarından ders çıkararak demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve temel hak ve özgürlükleri tavizsiz şekilde savunmanın önemine vurgu yapıldı.

Son olarak, merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının seneyi devriyesinde rahmetle anıldığı açıklamada, “Yaşanabilir Bir Türkiye”, “Yeniden Büyük Türkiye” ve “Adil Bir Dünya” ideallerini gerçekleştirmek için azimle çalışmaya devam edileceği kamuoyuna duyuruldu.