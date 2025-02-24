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Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Kayseri'de hasret giderdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Arıkan, çarşı esnaflarıyla sohbet ettikten sonra önce valiliğe oradan da Kayseri Ticaret Odası'na giderek ziyaret gerçekleştirdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Kayseri'de hasret giderdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan bir dizi temasta bulunmak üzere Kayseri’ye geldi. Başkan Arıkan, çarşıda vatandaşlar ve esnaflarla sohbet ederek sıkıntılarını dinledi. Esnaf ziyaretinin ardından Arıkan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i makamında ziyaret etti. Valilik ziyaretinin ardından Genel Başkan Arıkan Kayseri Ticaret Odası’nda Başkan Ömer Gülsoy’u da makamında ziyaret ederek bilgiler aldı

Haber Merkezi

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