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  • Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Bakan Şimşek'e 'İplikçi Nedim' göndermesi

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Bakan Şimşek'e 'İplikçi Nedim' göndermesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nomura Yatırım Forumu Asya 2026'da yabancı yatırımcılara açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek'in bu açıklamalarının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 'Bu yaklaşım ekonomi yönetimi değil düpedüz 'İplikçi Nedim' zihniyetidir!' dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Bakan Şimşek'e 'İplikçi Nedim' göndermesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nomura Yatırım Forumu Asya 2026’da yabancı yatırımcılara açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek yaptığı konuşmada, “Eğer kişisel servetinizi Türkiye’ye getirirseniz, Türkiye’de yerleşik olursanız dışarıdan gelen geliriniz konusunda yüzde yüzlük bir vergi muafiyetiniz olacak” diye konuştu. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da Bakan Şimşek’in yaptığı bu açıklamalara Kurtlar Vadisi dizisindeki ‘İplikçi Nedim’ lakaplı karakter üzerinden göndermede bulundu. Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, “Bu yaklaşım ekonomi yönetimi değil düpedüz ‘İplikçi Nedim’ zihniyetidir!” açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi

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