Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, taziye için Kayseri'ye geldi
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, vefat eden Kayseri İl Yönetim Disiplin Kurulu Üyesi Mehmet Kabak'ın ailesine ziyarette bulunarak taziye dileklerini iletti.
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bir dizi program ve ziyaret için Kayseri'ye geldi. Genel Başkan Arıkan, ve Saadet Partisi il teşkilatı, 26 Eylül Cuma günü vefat eden Saadet Partisi Kayseri İl Yönetim Disiplin Kurulu Üyesi Mehmet Kabak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Arıkan, Kabak'ın ailesine taziye dileklerini iletti.