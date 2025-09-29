  • Haberler
  • Gündem
  • Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, taziye için Kayseri'ye geldi

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, taziye için Kayseri'ye geldi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, vefat eden Kayseri İl Yönetim Disiplin Kurulu Üyesi Mehmet Kabak'ın ailesine ziyarette bulunarak taziye dileklerini iletti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, taziye için Kayseri'ye geldi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bir dizi program ve ziyaret için Kayseri'ye geldi. Genel Başkan Arıkan, ve Saadet Partisi il teşkilatı, 26 Eylül Cuma günü vefat eden Saadet Partisi Kayseri İl Yönetim Disiplin Kurulu Üyesi Mehmet Kabak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Arıkan, Kabak'ın ailesine taziye dileklerini iletti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Melikgazi Belediyesi Zabıta Ekipleri market ve fırınlarda denetim yaptı
Melikgazi Belediyesi Zabıta Ekipleri market ve fırınlarda denetim yaptı
Özvatan'a Kano Faaliyetleri Parkur Alanı yapılacak.
Özvatan’a Kano Faaliyetleri Parkur Alanı yapılacak.
Kullanılmayan telefonlar devre dışı bırakılacak
Kullanılmayan telefonlar devre dışı bırakılacak
SGK'dan uyarı: S, K, Ş harflerine dikkat
SGK’dan uyarı: S, K, Ş harflerine dikkat
Vekil Çopuroğlu, 'İktidar olarak işimize bakıyoruz'
Vekil Çopuroğlu, “İktidar olarak işimize bakıyoruz”
Erciyes Üniversitesi'nde sağlık çalışanlarından oturma eylemi
Erciyes Üniversitesi’nde sağlık çalışanlarından oturma eylemi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!