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Saadet Partisi Hacılar İlçe Teşkilatı 7. Olağan Kongresine Hazırlanıyor

Saadet Partisi Hacılar İlçe Teşkilatı, 7. Olağan Kongresi'ni 25 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te Şehit Polis Ahmet Cihan Kılcı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirecek. İlçe teşkilatının yeni dönem hedeflerinin belirleneceği kongreye yoğun katılım bekleniyor.

Saadet Partisi Hacılar İlçe Teşkilatı 7. Olağan Kongresine Hazırlanıyor

Kongreye ilişkin açıklamada bulunan Saadet Partisi Hacılar İlçe Başkanı Tansel Tuğrul, “Milli Görüş çizgisinde kararlılıkla yürüttüğümüz çalışmalarımızı daha da ileriye taşımak, teşkilat yapımızı güçlendirmek ve yeni döneme güçlü bir başlangıç yapmak adına bu kongremiz büyük önem taşıyor. Tüm Kayserili hemşerilerimizi bu anlamlı buluşmada aramızda görmekten onur duyarız.” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi, “Önce Ahlak ve Maneviyat” ilkesini merkeze alan siyaset anlayışıyla; adil bir düzenin, hakça paylaşımın ve toplumsal barışın tesisi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda düzenlenecek olan kongrenin, sadece teşkilat yapılanması açısından değil; aynı zamanda bölge halkıyla bütünleşme ve yeni hedefleri paylaşma açısından da önemli bir fırsat olacağı vurgulanıyor.

Kongre programı kapsamında, partinin üst düzey temsilcilerinin de katılım sağlaması ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Haber Merkezi

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