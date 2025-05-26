Saadet Partisi Hacılar İlçe Teşkilatı'nda Yeni Bir Dönem Başladı

Kongrede birlik, kararlılık ve diriliş mesajları öne çıkarken, delegelerin oy çokluğuyla Tansel Tuğrul Saadet Partisi Hacılar İlçe Başkanı olarak seçildi.

Tansel Tuğrul: “Yeni Bir Şahlanışın Başlangıcını Yapıyoruz”

Kongrede konuşan Tansel Tuğrul, Hacılar ilçesinin Saadet Partisi İlçe Kongresi'nde bir araya gelmenin heyecanını dile getirerek, "Milli Görüş hareketi, hak ve adaletin savunucusu olmuştur. Bizler, 'Önce Ahlak ve Maneviyat' anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz," dedi. Tuğrul, Hacılar’ı daha güzel yarınlara taşımak için el birliğiyle çalışacaklarını vurguladı.

Erdal Altun: “Yeni Nesil Temiz Siyaset, Umudun Teminatıdır”

Kongrede konuşan İl Başkanı Erdal Altun, Hacılar’a özel bir selam göndererek, "Bugün yalnızca bir kongre yapmıyoruz; ahlakın, kardeşliğin ve adaletin yeniden hâkim olacağı bir dönemin başlangıcını ilan ediyoruz," dedi. Altun, Hacılar’ın Milli Görüş belediyeciliği için en uygun yerlerden biri olduğunu belirtti ve yeni başkan Tansel Tuğrul’u tebrik ederek başarılar diledi.

Bu kongre, Hacılar’da Saadet Partisi’nin yeni bir diriliş döneminin başlangıcını simgeliyor.