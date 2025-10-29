Saadet Partisi İl Başkanı Altun'dan 29 Ekim Mesajı

Altun mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz. 29 Ekim 1923, aziz milletimizin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği destansı mücadelenin taçlandığı gündür. Bu tarih, milletimizin esareti reddeden iradesinin, birlik ve beraberlik ruhuyla yeniden dirilişinin sembolüdür.

Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değildir; aynı zamanda inancın, cesaretin, azmin ve millet olma bilincinin vücut bulmuş halidir. Milletimizin ortak vicdanı ve kararlılığıyla şekillenen Cumhuriyet, bizlere büyük bir miras ve aynı zamanda büyük bir sorumluluk yüklemektedir.

Bugün bizlere düşen görev, köklü geçmişimizden aldığımız güçle, bu topraklarda adaletin, hakkın, merhametin ve kardeşliğin hakim olduğu bir geleceği inşa etmektir. Cumhuriyetimizin temeli olan milli ve manevi değerler, bizlere daima yol göstermeli; toplumsal dayanışmayı, adaleti ve hakkaniyeti her alanda yaşatmalıyız.

Cumhuriyetimizi kuran iradenin özü, milletin kendi kaderine sahip çıkma bilincidir. Bu bilinçle, ülkemizi daha müreffeh, daha adil ve daha yaşanabilir bir hale getirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün, geçmişten aldığımız güçle geleceğe umutla bakmalı; çocuklarımıza ve gençlerimize, emeğe ve adalete dayalı bir Türkiye bırakmanın gayreti içinde olmalıyız.

Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, bu anlamlı günün birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum.”